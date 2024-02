O filmare arată cum poliţia din Los Angeles ucide un bărbat care avea în mână o furculiţă din plastic

Departamentul de poliţie din Los Angeles a publicat o înregistrare video a unei intervenţii care a dus la moartea unui bărbat care ţinea în mână o furculiţă de plastic, după o confruntare cu mai mulţi ofiţeri într-o clădire din oraş, scrie agenția AFP, citată de News.ro.

Jason Maccani, în vârstă de 36 de ani, a fost ucis la 3 februarie de un ofiţer de poliţie. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili dacă folosirea forţei a fost adecvată, iar poliţia a publicat marţi imagini de la intervenţie.

„Rămân îngrijorat de decizia ofiţerului de a folosi forţa letală”, a recunoscut şeful poliţiei, Michel Moore, la o conferinţă de presă săptămâna trecută.

Imaginile, preluate de o cameră de supraveghere şi de cele pentru pietoni purtate de poliţişti, îl arată pe suspect imobilizat de şapte ofiţeri într-o clădire din centrul oraşului. Acesta îşi loveşte mai întâi mâinile în aer, înainte de a se îndrepta brusc spre ei pentru a-i confrunta.

El ţinea „un obiect alb care se vedea din partea de jos a mâinii drepte”, potrivit unui comunicat al poliţiei. Confundat iniţial „cu un cuţit”, obiectul „s-a dovedit ulterior a fi o furculiţă de plastic”.

Înregistrarea video arată încăierarea dintre poliţişti şi Maccani într-un coridor îngust.

Poliţia a declarat că suspectul a încercat să ia o puşcă de vânătoare ţinută de o poliţistă. Unul dintre colegii săi a tras atunci focuri de armă reală, se arată în comunicat, după ce alţi ofiţeri au folosit arme neletale.

Transportat la spital, Maccani a murit din cauza rănilor suferite.

Poliţia fusese chemată iniţial de o persoană care a semnalat un bărbat suspect, „înarmat cu un baston” şi care „ameninţa angajaţii” clădirii, potrivit comunicatului.

O descriere exagerată, potrivit anchetei iniţiale.

„În acest stadiu, s-ar părea că persoana care ne-a sunat a denaturat în mod deliberat informaţiile pentru a încuraja serviciul să reacţioneze mai rapid”, a explicat săptămâna trecută şeful poliţiei, Moore.

Atenți! Imagini cu conținut violent!

