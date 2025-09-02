O femeie din Argeș şi fiica sa în vârstă de cinci luni, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de poliţişti

O femeie din comuna argeşeană Poiana Lacului şi fiica sa în vârstă de cinci luni, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de poliţişti, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, dispariţia femeii de 37 de ani şi a fiicei sale a fost semnalată în cursul zilei de marţi.

„Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit că cea în cauză ar fi plecat în dimineaţa zilei de 23 august a.c., în jurul orei 09:30, afirmând că se va deplasa către municipiul Piteşti. Cea în cauză nu este cunoscută cu plecări voluntare şi are telefon mobil asupra sa, însă nu răspunde”, arată IPJ.

Conform aceleiaşi surse, poliţiştii desfăşoară cercetări pentru depistarea persoanelor dispărute, semnalmentele fiind transmise altor unităţi de poliţie, precum şi celorlalte structuri cu atribuţii de legitimare a persoanelor – jandarmi şi poliţişti locali.

„Persoanele care pot oferi informaţii despre cele în cauză sunt rugate să anunţe Serviciul Unic de Urgenţă 112 sau să ia legătura cu Poliţia Municipiului Piteşti”, se mai menţionează în comunicat.