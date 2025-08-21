O femeie de 44 de ani a fost înjunghiată mortal de soţul ei, în Craiova, apoi bărbatul s-a închis în locuinţă / În momentul când poliţiştii au intrat în apartament, el a sărit de la etajul întâi / A fost dus în stare gravă la spital, unde a decedat

O femeie în vârstă de 44 de ani a fost înjunghiată mortal de soţul ei, într-un apartament din Craiova, iar apoi bărbatul s-a închis în locuinţă. Poliţiştii au pătruns în apartament, iar în acel moment bărbatul a sărit de la balcon, de la etajul 1. El a fost resuscitat de cadrele medicale şi transportat în stare gravă la spital, transmite News.ro.

UPDATE: Ulterior, bărbatul a decedat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii Secţiei 4 au fost sesizaţi, joi, prin trei apeluri la 112, cu privire la faptul că într-un apartament din Craiova un bărbat şi-ar fi înjunghiat soţia şi apoi s-ar fi închis în locuinţă.

La faţa locului au ajuns echipe de poliţie din cadrul Secţiei 4 Poliţie Craiova şi jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată.

”De asemenea, în locuinţă a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soţul femeii decedate, care la vederea poliţiştilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol. La faţa locului, s-au deplasat şi pompieri din cadrul ISU Dolj, care au efectuat manevre de resuscitare bărbatului, ulterior fiind transportat în stare gravă, la spital”, au afirmat poliţiştii.

La locul respectiv s-a deplasat o echipă complexă formată din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Dolj, condusă de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care desfăşoară activităţi de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt.

Surse locale au declarat că femeia era profesor de limba germană, iar soţul său inginer. Acesta şi-ar fi pierdut locul de muncă, ceea ce a dus la numeroase conflicte între soţi.

Unul dintre cele trei apeluri la 112 ar fi fost făcut de poştaş, care a auzit ţipetele femeii.

Poliţiştii au reuşit să spargă uşa şi să intre în apartament, iar bărbatul a încercat inclusv să atace anchetatorii.

Martoră la tragedie ar fi fost fetiţa celor doi soţi, care a reuşit să iasă din apartament şi să strige după ajutor.