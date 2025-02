O decizie controversată decide primul tur din Champions League dintre Club Brugge și Atalanta, scor 2-1

Formația belgiană Club Brugge a câștigat pe teren propriu, miercuri seară, împotriva italienilor de la Atalanta Bergamo, cu scorul de 2-1, într-un meci care a contat pentru manșa tur a play-off-ului din Champions League.

Prima repriză a fost controlată de Club Brugge, care a fost echipa mai periculoasă, lucru evidențiat de reușita catalanului Ferran Jutgla din minutul 15. Totuși, belgienii n-au reușit să intre la vestiare cu avantajul obținut după primul sfert de oră, deoarece mijlocașul Pasalic a egalat în minutul 41.

În a doua repriză, Atalanta a fost mai prezentă în joc, cel puțin pe partea ofensivă. Echipa din Bergamo n-a fructificat nicio ocazie în partea a doua, iar Club Brugge a beneficiat de o decizie controversată a arbitrului Meler, care a arătat punctul cu var după o fază discutabilă petrecută în careu. Atacantul Gustaf Nilsson a scuturat plasa din penalty (min. 90+4), iar Brugge merge cu un avantaj minim pe stadionul Gewiss.

Meciul retur va avea loc pe 18 februarie, de la ora 22:00.

În aceeași seară (12 februarie) se vor mai disputa partidele Celtic vs. Bayern, Feyenoord vs. AC Milan și AS Monaco vs. Benfica Lisabona.