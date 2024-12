O călătorie de 39 de ani pentru a fi primul: Wham! și al lor ”Last Christmas”, al doilea an consecutiv pe primul loc în topuri

Wham! face istorie în topuri, Last Christmas ocupând primul loc pentru a doua oară consecutiv, transmite Sky News.

Andrew Ridgeley a declarat pentru Official Charts că regretatul său coleg de trupă George Michael, care a murit în ziua de Crăciun a anului 2016, la vârsta de 53 de ani, ar fi „extrem de încântat” că piesa a devenit un clasic al sărbătorilor.

Wham! a intrat în istoria clasamentelor, Last Christmas devenind primul cântec care a fost încoronat numărul unu de Crăciun doi ani la rând.

Lansat pentru prima dată în decembrie 1984, George Michael și Andrew Ridgeley au trebuit să aștepte 39 de ani pentru a ajunge pe prima poziție festivă.

În anul lansării, ei au fost învinși de single-ul caritabil Do They Know It’s Christmas? al Band Aid, o piesă care s-a revăzut în mod controversat și a revenit în topuri și în acest an.

Acum relansat pentru a marca cea de-a 40-a aniversare, Last Christmas a devenit cel mai difuzat și cel mai cumpărat cântec al săptămânii, potrivit Official Charts Company.

Anul trecut, piesa a obținut recordul pentru cea mai lungă călătorie pentru a ajunge pe primul loc la timp pentru ziua de Crăciun.

El a spus: „Treizeci și șapte de ani pentru a ajunge pe primul loc, 39 de ani pentru a ajunge pe primul loc de Crăciun, iar apoi, precum autobuzele londoneze, au apărut toate deodată!

„Mă bucur în special pentru George, el ar fi fost absolut încântat, compoziția sa fabuloasă de Crăciun a devenit un astfel de clasic, aproape la fel de mult ca o parte din Crăciun ca plăcinte cu carne tocată, curcan și porci în pături.

„Este o mărturie a unui cântec de Crăciun cu adevărat minunat, care în mintea multor oameni evocă și reprezintă Crăciunul așa cum ne-am dori cu toții să fie.”

Șeful Official Charts, Martin Talbot, a declarat că Last Christmas a fost „cu siguranță, incontestabil, stabilit acum ca fiind cântecul de Crăciun preferat al națiunii britanice din toate timpurile”.

Cine a mai intrat în topurile de Crăciun?

Vedeta pop americană Gracie Abrams a ocupat locul al doilea în clasamentul săptămânii de Crăciun cu ultimul său hit, That’s So True.

Mariah Carey a marcat împlinirea a trei decenii de la lansarea melodiei All I Want For Christmas Is You ocupând locul al treilea.

Tom Grennan a realizat un record personal, cu noua sa piesă It Can’t Be Christmas, o colaborare cu Amazon Music Original, ocupând locul patru.

Iar Rose de la Blackpink a ajuns pe poziția a cincea cu hit-ul ei dance floor Apt în colaborare cu cântărețul american Bruno Mars.