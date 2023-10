O bunică și nepoata ei de 12 ani, luate ostatice de Hamas, au fost găsite moarte

Ministrul israelian al afacerilor externe a anunțat că doi dintre ostaticii luați în captivitate de Hamas la 7 octombrie au fost găsiți morți, potrivit BBC.

Carmela Dan, în vârstă de 80 de ani, și nepoata ei de 12 ani, Noya Dan, au fost luate ostatice în kibbutzul Nir Oz. Israelul nu a precizat unde au fost găsite cadavrele.

Într-un mesaj pe X, Israelul a declarat: „Suntem devastați să anunțăm că trupurile Noyei și ale bunicii sale Carmela au fost descoperite ieri. Vă mulțumim tuturor celor care ați împărtășit povestea ei pentru a ne ajuta să o aducem acasă. Inimile noastre sunt frânte”.

We are devastated to announce that Noya and her grandmother Carmela’s bodies were discovered yesterday.

Thank you to all of you who shared her story to help us bring her home.

Our hearts are broken 💔. https://t.co/1I9r4fibsP

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 19, 2023