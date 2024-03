O broască cu o ciupercă care iese din corpul său, descoperită în India / Cercetătorii spun că nu au mai văzut niciodată așa ceva

În timp ce observau o grămadă de broaște cu spatele auriu într-un iaz de pe marginea drumului din Karnataka, India, un grup de naturaliști a observat ceva ciudat la unul dintre amfibieni – animalul avea o mică ciupercă care îi ieșea parte laterală a corpului, relatează CNN.

Modul în care broaștei aparent sănătoase a ajuns să îi crească o ciupercă – un eveniment care nu a mai fost documentat până acum – i-a lăsat pe oamenii de știință nedumeriți, potrivit unei note publicate în ianuarie în revista Reptiles and Amphibians.

„Când am observat pentru prima dată broasca cu ciupercă, am fost uimit și intrigat de priveliște”, a declarat Lohit Y T, specialist în râuri și zone umede la World Wildlife Fund-India din Bengaluru, prin e-mail. Y T a făcut parte din grupul care a descoperit broasca. „Gândul meu a fost să o documentez, deoarece acest fenomen este ceva de care nu am auzit niciodată. Am vrut doar ca acesta să fie un incident rar și nu un fenomen periculos pentru broască.”

Specia – cunoscută sub numele de broasca intermediară cu spatele auriu a lui Rao sau denumirea științifică Hylarana intermedia – se găsește în abundență în statele sud-vestice indiene Karnataka și Kerala. Broaștele sunt mici, ajungând să aibă doar până la 7,4 centimetri în lungime.

În timp ce naturaliștii priveau broasca cu ciuperca, animalul s-a mișcat din centrul crenguței pe care stătea până în vârful acesteia, întorcându-se și schimbându-și poziția, dar ciuperca a rămas perfect la locul ei, a spus Y T. Grupul de experți nu a atins broasca.

Autorii au descoperit amfibianul în iunie 2023 și nu l-au colectat, astfel că nu se cunoaște nici cauza fenomenului și nici soarta broaștei.

Dar, prin intermediul unor fotografii, au identificat ulterior ciuperca care creștea din lateralul broaștei ca fiind o ciupercă comună, care face parte din genul Mycena, un tip ce crește mai ales pe lemnul în putrefacție din copacii morți, au scris autorii în lucrarea publicată. Ciuperca este un descompunător saprotrofic, o ciupercă care își obține de obicei nutrienții din materia organică moartă sau în descompunere – dar un studiu din 2023 a constatat că ciuperca ar putea evolua pentru a prospera și pe plante vii.

Studiul din 2023 a sugerat, de asemenea, că ciuperca Mycena ar putea evolua pentru a avea o relație simbiotică cu plante sau copaci vii, ceea ce înseamnă că atât planta, cât și ciuperca care crește pe ea ar beneficia de pe urma acestui aranjament – ciupercile ar lua nutrienți și i-ar transfera la gazda vegetală. În cazul copacilor, Mycena ar putea fi de ajutor prin tăierea ramurilor moarte, au adăugat autorii.

Prognosticul broaștei cu ciuperca este necunoscut, dar există o serie de teorii cu privire la cauza acestei afecțiuni.

Soarta broaștei

La prima vedere a raportului despre broasca cu o ciupercă atașată pe lateral, Alyssa Wetterau Kaganer, asociat postdoctoral în cadrul departamentului de sănătate publică și a ecosistemelor de la Colegiul de Medicină Veterinară al Universității Cornell, a considerat descoperirea fascinantă.

„Ciupercile sunt organisme dinamice care se adaptează la schimbările din mediul lor și, odată cu expunerea la noi potențiale gazde în medii sau climate diferite, ele pot crește în locuri la care nu ne-am fi așteptat anterior”, a declarat ea într-un e-mail.

Deși este dificil de prezis soarta broaștei fără un studiu mai amănunțit al stării sale, este posibil ca „o broască altfel sănătoasă să poată rezista unei colonizări ușoare a pielii sale de către această ciupercă fără efecte adverse asupra sănătății”, a spus Kaganer. Cu toate acestea, infecțiile fungice la broaște sunt foarte frecvente, iar dacă ciuperca ar trebui să „crească în mod extensiv pe piele sau să se îngroape în corpul animalului, acesta ar putea dezvolta semnele unei boli fungice”, a adăugat ea. Kaganer nu a fost implicată în această descoperire.

Există multe tipuri de ciuperci care pot infecta broaștele și este posibil să existe interacțiuni între ciuperci și broaște care nu au fost încă descoperite. O broască care prezintă semne de boală fungică, cum ar fi „alterarea comportamentului broaștei” sau „leziuni ale pielii, inclusiv ulcerații sau noduli asemănători unor tumori”, are o infecție care poate duce adesea la moartea cel puțin a unora dintre animalele infectate, a spus Kaganer.

Orice lucru ieșit din comun, inclusiv o astfel de creștere fungică, este îngrijorător pentru speciile de broaște, a declarat Karthikeyan Vasudevan, cercetător șef al Laboratorului pentru conservarea speciilor pe cale de dispariție de la Centrul pentru Biologie Celulară și Moleculară din Telangana, India. Vasudevan nu a fost implicat în această descoperire și a fost, de asemenea, surprins de această descoperire.

„Animalele bolnave în sălbăticie au foarte puține șanse de supraviețuire. Să observi un animal bolnav este dificil, deoarece acestea mor sau sunt devorate rapid. Prin urmare, ceva de genul acesta este interesant și ar trebui să fie urmărit prin observații și depistarea broaștelor”, a declarat Vasudevan într-un e-mail.

Inițial, Vasudevan a crezut că ciuperca era mai degrabă lipită de pielea broaștei decât o excrescență, dar fotografiile creaturii l-au convins contrariul. „Este într-adevăr cazul unei ciuperci vii pe o broască vie”, a spus Vasudevan. „Dar una dintre posibilități este aceea că există o mică bucată de resturi lemnoase sub pielea broaștei după ce a rămas blocată în piele și din ea a răsărit o ciupercă.”