Numărul nașterilor în Japonia a scăzut la un nivel record în 2023

Numărul nașterilor din Japonia a scăzut pentru al optulea an consecutiv, pentru a atinge un nou minim record în 2023, potrivit datelor preliminare ale guvernului nipon publicate marți, subliniind sarcina dificilă cu care se confruntă țara în încercarea de a stopa depopularea, transmite agenția Reuters.

Numărul nașterilor a scăzut cu 5,1% de la an la an, la 758.631, în timp ce numărul căsătoriilor a scăzut cu 5,9%, la 489.281, coborând sub pragul de 500.000 pentru prima dată în ultimii 90 de ani.

Întrebat în legătură cu aceste cifre, purtătorul de cuvânt al guvernului japonez a declarat că executivul va lua „măsuri fără precedent” pentru a face față scăderii natalității, în special prin extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor și încurajarea creșterii salariilor pentru lucrătorii tineri.

„Scăderea ratei natalității se află într-o situație critică”, a declarat reporterilor secretarul general al cabinetului, Yoshimasa Hayashi.

„Următorii aproximativ șase ani, până în 2030, când numărul de tineri va scădea rapid, vor fi ultima șansă de a inversa tendința”, a adăugat el.

Conștient de potențialul impact social și economic și de presiunea asupra finanțelor publice, prim-ministrul japonez Fumio Kishida a numit această tendință „cea mai gravă criză cu care se confruntă țara noastră” și a prezentat o serie de măsuri de sprijinire a gospodăriilor aflate la vârsta fertilă la sfârșitul anului trecut.

Se așteaptă ca populația Japoniei să se reducă cu aproximativ 30%, ajungând la 87 de milioane de locuitori până în 2070, patru din zece persoane având vârsta de 65 de ani sau mai mult, potrivit estimărilor Institutului Național de Cercetare a Populației și Securității Sociale.