Număr record de incendii în acest an în pădurile administrate de Romsilva / Pagube de peste 3,6 milioane de lei

Fondul forestier administrat de Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva a fost afectat în acest an de 650 de incendii, pe o suprafaţă de 8.845,21 hectare, un număr record având în vedere că pe tot parcursul anului trecut s-au produs doar 149 de incendii de pădure şi vegetaţie forestieră, pe o suprafaţă de 437,07 hectare, potrivit datelor furnizate de RNP-Romsilva, transmite Agerpres.

Valoarea pagubelor consemnate din cauza incendiilor produse în primele 11 luni ale acestui an în fondul forestier administrat de Romsilva, proprietate publică a statului sau păduri aflate în alte forme de proprietate, a depăşit 3,6 milioane de lei.

Creşterea incendiilor forestiere a avut loc pe fondul secetei prelungite, al temperaturilor ridicate şi al lipsei precipitaţiilor. Cauza principala pentru majoritatea incendiilor a fost propagarea focului de pe terenurile agricole limitrofe fondului forestier, susţin reprezentanţii Romsilva.

„Anul acesta am avut o problemă deosebită legată de numărul de incendii. Observaţi şi dumneavoastră schimbările climatice din ultima perioadă, lipsa precipitaţiilor, dar şi lipsa de educaţie a unor concetăţeni de-ai noştri pe partea aceasta de a aprinde focul şi a-l lăsa nesupravegheat. Anul acesta am avut un număr record de incendii în comparaţie cu 2023. Au fost semnalate 650 de incendii în 2024, faţă de 149 în 2023, deci un număr foarte mare. A fost un an mai secetos, însă incendiile cu care ne-am confruntat au fost printre cele mai periculoase. De ce spun acest lucru? Ne-am luptat luni întregi cu incendiile, în special în zonele protejate din parcurile naţionale sau naturale. În momentul în care colegii mei reuşeau stingerea lor, în 2-3 zile, maximum o săptămână, reizbucneau din nou. Vreau să transmit mulţumiri colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, care au fost operativi de fiecare dată când i-am solicitat şi ne-au ajutat cu elicoptere, pentru că majoritatea acestor incendii erau în zone greu accesibile”, a susţinut recent directorul general al regiei, Marius-Dan Sîiulescu, în cadrul unei conferinţe de bilanţ.

Potrivit datelor Romsilva, majoritatea incendiilor din primele 11 luni ale anului au fost incendii de litieră, pe 8.630,53 hectare, fiind însă afectate şi suprafeţe recent împădurite sau regenerate natural pe alte 186,65 hectare.

În 2024, cele mai multe incendii – 149 – s-au înregistrat la Direcţia Silvică Gorj, aceasta fiind urmată de Direcţia Silvică Mehedinţi, cu 64 de incendii, şi Direcţia Silvică Caraş – Severin, unde s-au înregistrat 49 de incendii.

În opinia şefului Romsilva, seceta şi căldura extremă au fost cauzele principale ale acestor incendii de pădure, însă a fost şi vina oamenilor, care au lăsat focurile nesupravegheate.

„Vă dau un caz concret de incendiu de pădure care a fost în zona specială a Parcului Porţile de Fier, unde s-a constatat că incendiul a izbucnit de la un ciob de sticlă, pe fondul căldurii foarte mari 38-40 de grade, ciobul respectiv era şi într-un pinet, într-o pădure de pin negru, o pătură de ace de jur împrejur care imediat se aprinde şi de acolo a fost provocat incendiul. Era o zonă foarte greu accesibilă şi cred că stingerea lui a durat mai mult de 30 de zile. Îl stingeam în două săptămâni, dar se aprindea după încă o săptămână şi tot aşa. Încă o dată mii de mulţumiri celor de la ISU pentru că au intervenit cu două elicoptere şi ne-au ajutat fantastic, Dunărea fiind foarte aproape, era mult mai uşor de de pulverizat apa din aer decât pe lângă ceea ce făceau colegii mei şi voluntarii cu raniţa în spinare, pe o pantă destul de mare, minimum 30 grade”, a adăugat şeful Romsilva.

În acest context, regia a adoptat mai multe măsuri pentru prevenirea incendiilor de pădure, prin intensificarea acţiunilor de patrulare, instituirea serviciului de permanenţă, campanii de informare în rândul cetăţenilor, turiştilor şi a angajaţilor firmelor de exploatare, precum şi efectuarea de lucrări de întreţinere a liniilor izolatoare, colnicelor şi a şanţurilor de minim sanitar.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, însemnând 48% din pădurile ţării şi asigură servicii silvice, în baza contractelor, pentru circa un milion hectare de păduri deţinute de alţi proprietari. Toate pădurile în proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier la standarde internaţionale. Romsilva mai are în administrare şi 22 de parcuri naţionale şi naturale, cu o suprafaţă cumulată de peste 850.000 de hectare, precum şi 12 herghelii de stat.