”Nu voi tăcea” cu privire la Gaza, spune Kamala Harris după o întâlnire de 40 de minute cu Netanyahu

Vicepreşedinta SUA Kamala Harris a declarat joi că a făcut presiuni asupra premierului israelian Benjamin Netanyahu cu privire la preocupările sale legate de situaţia umanitară din Gaza, în cadrul unor discuţii „sincere” pe care le-au avut la Washington şi care sunt urmărite îndeaproape pentru indicii cu privire la modul în care ea ar putea trata Israelul, dacă ar deveni preşedinte, relatează The Guardian şi The Times of Israel, citate de News.ro.

„Israelul are dreptul să se apere. Şi modul în care face acest lucru contează. Mi-am exprimat clar îngrijorarea serioasă cu privire la situaţia umanitară dezastruoasă de acolo (din Gaza). Nu voi rămâne tăcută”, a spus Kamala Harris după ce a vorbit cu prim-ministrul israelian.

Comentariile vicepreşedintei, făcute pe un ton tăios şi serios, au reflectat ceea ce ar putea fi o schimbare faţă de preşedintele Joe Biden în ceea ce priveşte modul în care Kamala Harris tratează cu Netanyahu.

Potrivit biroului premierului israelian, întâlnirea dintre Harris şi Netanyahu s-a încheiat după 40 de minute.

Cu câteva ore mai devreme, Biden a făcut presiuni pentru o încetare a focului în războiul de nouă luni din Gaza, în primele sale discuţii faţă în faţă cu Netanyahu de când preşedintele a călătorit în Israel, la câteva zile după atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului, şi a promis sprijin american.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate naţională, John Kirby, a declarat că există în continuare diferenţe între Israel şi teroriștii Hamas care conduc enclava palestiniană în ceea ce priveşte încercarea de a ajunge la o încetare a focului. Dar „suntem mai aproape acum decât am fost înainte”, a adăugat Kirby. „Ambele părţi trebuie să facă compromisuri”, a punctat Kirby.



Vicepreşedintele american Kamala Harris a declarat că „a existat o mişcare plină de speranţă” în discuţiile cu privire la ostatici şi i-a spus prim-ministrului Netanyahu, în cadrul întâlnirii lor de joi de la Casa Albă, că „este timpul să fie încheiat acest acord”. Vicepreşedintele a ţinut să citească numele tuturor celor opt ostatici americano-israelieni încă ţinuţi captivi de Hamas – lucru pe care niciun oficial american nu l-a mai făcut în acest mod, notează The Times of Israel. Harris a precizat că s-a întâlnit de mai multe ori cu familiile acestora, spunându-le că nu sunt singuri şi că este alături de ei.

„Haideţi să încheiem acordul, astfel încât să putem obţine o încetare a focului pentru a pune capăt războiului. Să aducem ostaticii acasă şi să oferim ajutorul atât de necesar poporului palestinian”, a declarat Harris.

„Ceea ce s-a întâmplat în Gaza în ultimele nouă luni este devastator”, a spus Harris. „Nu putem privi în altă parte în faţa acestor tragedii. Nu ne putem permite să devenim insensibili la suferinţă şi eu nu voi tăcea”, a promis ea.

Comentariile ei erau foarte aşteptate, fiind primele remarci publice majore referitoare la războiul dintre Israel şi Hamas de când a devenit, săptămâna aceasta, candidatul prezidenţial prezumtiv al Partidului Democrat la alegerile prezidenţiale din noiembrie.