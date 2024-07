Polițeanu, noul primar al Ploieștiului, ex-USR, anunță că va face majoritate în consiliul local cu AUR / ”Lipsa asfaltului, lipsa canalizării, lipsa apei calde, nu e problemă de ideologie”

Primarul ales al municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, a afirmat, sâmbătă, că ăşi doreşte să realizeze o majoritate în Consiliul Local în jurul partidului local care l-a susţinut şi ar vrea ca PSD şi PNL să nu facă parte din această majoritate. Alături de ”Mişcarea Noi, Ploieştenii” vor intra și cei doi consilieri AUR.

”Majoritatea trebuie să fie din 14 consilieri locali, pentru că sunt 27 de consilieri locali. Eu am făcut o propunere publică şi o promisiune că o să încerc să fac acest lucru, să creez o majoritate fără PSD şi PNL. Matematic se poate. Îmi era foarte clar, în ciuda optimismului nefundamentat al PSD şi PNL, îmi era clar că orice majoritate în Consiliul Local Ploieşti se va face din cel puţin 3 partide. Într-adevăr, trebuie să fie cel puţin 3 partide. Este vorba de Mişcarea Noi, Ploieştenii, de Alianţa ADU, dacă mai există. Deci sunt 4 de la Mişcarea Noi, Ploieştenii, 3 USR, 1 PMP, 1 de la Forţa Dreptei. De asemenea este un partid care acum se numeşte România în acţiune şi care are 2 consilieri locali şi mai este AUR care are 4 consilieri locali. La nivel local nu este vorba de ideologii, pentru că lipsa asfaltului, lipsa canalizării, lipsa apei calde, nu e problemă de ideologie. Îmi doresc (această majoritate -n.r.), nu ştiu dacă va ieşi”, a anunțat Mihai Poliţeanu la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Totodată, primarul ales al municipiului Ploieşti a precizat că majoritatea trebuie să fie formată din 14 consilieri locali, iar acest lucru este posibil.