Noua Zeelandă s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal după o pauză de 15 ani

Echipa Noii Zeelande s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins selecționata Noii Caledonii cu 3-0 (0-0), luni, la Auckland, în finala zonei Oceania, transmit agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.

Golurile au fost marcate de Michael Boxall (61), Kosta Barbarouses (66) și Elijah Just (80).

Selecționata „All White” va participa astfel la a treia sa Cupă Mondială, după cele din 1982 (trei înfrângeri) și 2010 (trei egaluri).

Noua Zeelandă este a doua echipă calificată la CM 2026, după Japonia, în afara celor trei gazde alte turneului final, SUA, Canada și Mexic (11 iunie-19 iulie 2026). Va fi prima ediție cu 48 de echipe.

Noua Caledonie va disputa un baraj intercontinental pentru calificarea la CM 2026.

NEW ZEALAND ARE GOING TO THE 2026 FIFA WORLD CUP 🇳🇿🎉

It’s official. The All Whites have ended a 15-year wait to return to football’s biggest stage.

Congratulations to all 11 A-Leagues stars in the squad that beat Fiji and New Caledonia to secure their ticket to USA, Canada &… pic.twitter.com/yHkCcXs926

— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) March 24, 2025