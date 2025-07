Nouă atac al coloniștilor israelieni asupra unui sat palestinian creștin din Cisiordania

Autoritatea Palestiniană a anunțat luni, 28 iulie, că coloniști israelieni au lansat un nou atac asupra satului creștin Taybeh, situat în centrul Cisiordaniei ocupate, în cursul nopții, potrivit BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Coloniști israelieni au lansat un atac terorist în această noapte împotriva satului creștin palestinian Taybeh, incendiind vehicule palestiniene și scriind amenințări rasiste în ebraică pe case și bunuri”, a scris guvernul Autorității Palestiniene pe X.

Un locuitor care nu a dorit să-și dezvăluie numele a confirmat pentru AFP că un atac a avut loc în jurul orei 2 (ora 1, ora Franței) și că cel puțin două mașini au fost incendiate.

Fotografiile de pe rețelele sociale arată un zid pe care este scris: „al-Mughayyer, o să regreți”, numele unui sat vecin, care a fost și el ținta unor atacuri în trecut.

„Fie că atacă un sat creștin sau comunități musulmane palestiniene de păstori, acești coloniști extremiști pot pretinde că Dumnezeu le-a dat această țară. Dar ei nu sunt altceva decât niște criminali, respinși de toate confesiunile”, a reacționat pe X ambasadorul Germaniei în Israel, Steffen Seibert.

Whether they attack a Christian village or Muslim Palestinian herding communities – these extremist settlers may claim that God gave them the land. But they are nothing but criminals abhorrent to any faith. https://t.co/dWrRRwJFSL

— Steffen Seibert (@GerAmbTLV) July 28, 2025