Nou atac aerian israelian asupra rebelilor Houthi, în Yemen / Armata israeliană a precizat că a lovit instalaţii ale acestor insurgenţi, inclusiv palatul prezidenţial

Rebelii Houthii din Yemen au anunţat joi că au fost ţinta unui nou atac aerian israelian asupra capitalei Sana’a, la patru zile după un alt bombardament israelian asupra acestor rebeli care au lansat rachete către Israel, transmite AFP, conform Agerpres.

Armata israeliană a confirmat că a lovit o „ţintă militară” a rebelilor Houthi în regiunea capitalei yemenite. Într-un anunţ ulterior mai detaliat, armata israeliană a precizat că a lovit instalaţii ale acestor insurgenţi, inclusiv palatul prezidenţial şi un depozit de combustibil, ca răspuns la atacurile „regimului terorist Houthi” împotriva Israelului.

Rebelii Houthi, care controlează capitala Sana’a şi zone întinse din Yemen, au revendicat miercuri un atac cu rachete împotriva Israelului, după ce armata israeliană a declarat că a interceptat o rachetă lansată dinspre Yemen.

De la începutul războiului declanşat în Fâşia Gaza în octombrie 2023, rebelii Houthi au lansat numeroase lovituri cu rachete şi drone împotriva Israelului, în acţiuni de solidaritate cu palestinienii şi cu gruparea teroristă Hamas. În plus, aceşti rebeli yemeniţi susţinuţi de Iran au atacat de atunci cu regularitate în Marea Roşie şi Golful Aden nave comerciale care au legături cu Israel, SUA sau Regatul Unit.

Aceste trei ţări au efectuat anul trecut şi anul acesta mai multe raiduri aeriene asupra unor obiective militare şi logistice ale rebelilor Houthi în Yemen, pentru a-i forţa să oprească atacurile cu drone şi rachete asupra navigaţiei comerciale şi asupra Israelului.