Noile instrumente AI ale Google reduc dramatic traficul către site-urile de știri

Armaghedonul inteligenței artificiale este aici pentru editorii de știri online. Chatbots înlocuiesc căutările Google, eliminând necesitatea de a da click pe linkurile oferite și distrug referințele către site-urile de știri. Ca urmare, traficul pe care editorii s-au bazat ani de zile se prăbușește, scrie The Wall Street Journal.

Traficul din căutările organice către site-urile HuffPost pentru desktop și mobil a scăzut cu puțin peste jumătate în ultimii trei ani, iar la Washington Post a scăzut aproape la fel, potrivit firmei de date privind piața digitală Similarweb.

Luna trecută, Business Insider a redus personalul cu aproximativ 21%, o măsură despre care Barbara Peng, CEO, a declarat că are scopul de a ajuta publicația „să suporte scăderi extreme ale traficului, în afara controlului nostru”. Traficul de căutare organică către site-urile sale a scăzut cu 55% între aprilie 2022 și aprilie 2025, potrivit datelor Similarweb.

În cadrul unei reuniuni la nivel de companie la începutul acestui an, Nicholas Thompson, directorul executiv al Atlantic, a declarat că publicația ar trebui să presupună că traficul de la Google va scădea spre zero și că societatea trebuie să își evolueze modelul de afaceri.

Introducerea de către Google, anul trecut, a AI Overviews, care rezumă rezultatele căutării în partea de sus a paginii, a afectat traficul către funcții precum ghiduri de vacanță și sfaturi de sănătate, precum și către site-urile de evaluare a produselor. Lansarea AI Mode în SUA luna trecută, un efort de a concura direct cu site-uri precum ChatGPT, este de așteptat să dea o lovitură mai puternică. AI Mode răspunde întrebărilor utilizatorului într-o conversație de tip chatbot, cu mult mai puține linkuri.

„Google trece de la a fi un motor de căutare la un motor de răspunsuri”, a declarat Thompson într-un interviu acordat Wall Street Journal. „Trebuie să dezvoltăm noi strategii”.

Dezvoltarea rapidă a răspunsurilor fără click în căutare „reprezintă o amenințare serioasă la adresa jurnalismului, care nu ar trebui subestimată”, a declarat William Lewis, editor și director executiv al Washington Post. Lewis este fost director general al Dow Jones, WSJ.

Washington Post „se mișcă de urgență” pentru a se conecta cu audiențe ignorate anterior și pentru a urmări noi surse de venit și a se pregăti pentru o „eră post-search”, a spus el.

La New York Times, ponderea traficului provenit din căutări organice către site-urile web desktop și mobile ale ziarului a scăzut la 36,5% în aprilie 2025, de la aproape 44% cu trei ani în urmă, potrivit Similarweb.

Conform datelor Similarweb, traficul Wall Street Journal provenit din căutări organice a crescut în aprilie față de acum trei ani, deși ponderea sa în traficul total a scăzut de la 29% la 24%.

Sherry Weiss, director de marketing al Dow Jones și The Wall Street Journal, a declarat că, pe măsură ce peisajul căutărilor se schimbă, compania se concentrează pe construirea încrederii cititorilor și pe câștigarea traficului obișnuit.

„Pe măsură ce ecosistemul de recomandare continuă să evolueze, ne concentrăm pe asigurarea faptului că clienții vin la noi direct din necesitate”, a spus ea.

Directorii Google au declarat că societatea își menține angajamentul de a trimite trafic pe web și că persoanele care dau clic pe linkuri după ce văd AI Overviews tind să petreacă mai mult timp pe site-urile respective. Gigantul căutărilor pe internet a declarat, de asemenea, că pune în valoare linkurile către site-urile de știri și nu afișează neapărat AI Overviews atunci când utilizatorii caută știri în trend. Cu toate acestea, căutările de conținut incluse în articole mai vechi și povești de lifestyle pot produce o prezentare generală.

Editorii au fost presați de noile tehnologii încă de la apariția internetului.

Știrile digitale au decimat publicațiile tipărite, altădată profitabile, finanțate prin anunțuri, publicitate și venituri din abonamente.

Platformele social-media precum Facebook și Twitter au contribuit la canalizarea traficului online către editori, dar în cele din urmă au renunțat să acorde prioritate știrilor. Căutarea a fost un motor de trafic solid timp de mai bine de un deceniu, în ciuda unor turbulențe cauzate de modificările aduse de Google puternicului său algoritm.

Acum, inteligența artificială generativă reconfigurează complet modul în care este utilizat internetul.

„Inteligența artificială nu a fost lucrul care a schimbat totul, dar va fi în viitor. Este ultima picătură”, a declarat Neil Vogel, directorul executiv al Dotdash Meredith, care găzduiește mărci precum People și Southern Living.

Când Dotdash a fuzionat cu Meredith în 2021, căutările Google reprezentau aproximativ 60% din traficul companiei, a spus Vogel. În prezent, acesta este de aproximativ o treime.

Multe publicații de știri online se confruntau deja cu tendințe sumbre, cum ar fi scăderea încrederii publicului și concurența acerbă. Având în vedere scăderea traficului de căutare, acestea pun un accent și mai mare pe legătura directă cu cititorii prin intermediul unor activități precum conferințele live.

The Atlantic lucrează la consolidarea acestor relații cu cititorii printr-o aplicație îmbunătățită, mai multe numere ale revistei tipărite și o investiție sporită în evenimente, a declarat Thompson într-un interviu recent. Compania a declarat că abonamentele și veniturile din publicitate sunt în creștere.

Liderii de la Politico și Business Insider – ambele deținute de Axel Springer – au pus, de asemenea, accentul pe implicarea publicului și pe legătura cu cititorii.

În timp ce editorii se confruntă cu modul în care inteligența artificială schimbă căutarea, aceștia caută, de asemenea, modalități de a-și proteja materialele protejate prin drepturi de autor. Modelele lingvistice de mari dimensiuni care stau la baza noii generații de chatbots sunt formate pe baza datelor preluate de pe internet, inclusiv articole de știri.

Unele companii media s-au angajat în bătălii juridice împotriva anumitor startup-uri AI, semnând totodată acorduri de licențiere cu altele. The New York Times, de exemplu, a dat în judecată OpenAI și Microsoft pentru încălcarea drepturilor de autor și a anunțat recent un acord de licențiere în domeniul IA cu Amazon. Compania mamă a Wall Street Journal, News Corp, are un acord de conținut cu OpenAI și un proces în curs împotriva Perplexity.

Între timp, cursa inteligenței artificiale generative devine o amenințare semnificativă pentru activitatea principală de căutare a Google.

Deși Google a declarat că a înregistrat o creștere a numărului total de căutări pe dispozitivele Apple, un executiv Apple a declarat luna trecută în fața unei instanțe federale că căutările Google în Safari, browserul producătorului iPhone, au scăzut recent pentru prima dată în ultimele două decenii.