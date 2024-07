Noi tehnologii în căutarea vieții de pe alte planete: Un proiect științific cu telescoape imense și date interpretate cu ajutorul AI va fi prezentat la Oxford

O conferință în Marea Britanie săptămâna aceasta va sublinia noile dezvoltări într-un proiect de căutare a „tehnosemnăturilor” ale altor specii avansate, transmite The Guardian.

De mai bine de 60 de ani, cercetătorii au încercat să găsească o singură dovadă convingătoare care să susțină ideea că împărtășim universul cu alte ființe inteligente. În ciuda acestor decenii de efort, ei nu au reușit să ia niciun fel de contact.

Dar vânătoarea de civilizații extraterestre ar putea intra într-o nouă eră, cred cercetătorii. Oamenii de știință cu Breakthrough Listen, cel mai mare program de cercetare științifică din lume dedicat găsirii civilizațiilor extraterestre, spun că o serie de dezvoltări tehnologice sunt pe cale să transforme căutarea vieții inteligente în cosmos, arată sursa citată.

Aceste inovații vor fi subliniate la conferința anuală a grupului, care va avea loc pentru prima dată în Marea Britanie, la Oxford, săptămâna aceasta. Câteva sute de oameni de știință, de la astronomi la zoologi, sunt așteptați să participe.

Astronomul Steve Croft, om de știință al proiectului la Breakthrough Listen, a declarat: „Există tehnologii uimitoare care sunt în curs de dezvoltare, cum ar fi construcția de noi telescoape uriașe în Chile, Africa și Australia, precum și dezvoltări în AI. Ei vor transforma modul în care căutăm civilizații extraterestre.”

În timp ce căutările anterioare pentru viață pe alte planete au ascultat semnale deliberate, Breakthrough Listen ar trebui să poată detecta și transmisii neintenționate.

Printre aceste instrumente noi se numără Square Kilometer Array, alcătuit din sute de radiotelescoape acum construite în Africa de Sud și Australia, și Observatorul Vera Rubin, care este construit în Chile. Prima va deveni cea mai puternică instalație de radioastronomie din lume, în timp ce cea de-a doua, cea mai mare cameră din lume, va putea să imagineze întregul cer vizibil la fiecare trei sau patru nopți și este de așteptat să ajute la descoperirea a milioane de noi galaxii și stele.

Ambele facilități urmează să înceapă observațiile în următorii câțiva ani și ambele vor furniza date pentru Breakthrough Listen. Folosirea inteligenței artificiale pentru a analiza aceste fluxuri vaste de informații pentru modele subtile care ar dezvălui dovezi ale vieții inteligente va oferi un plus de putere căutării civilizațiilor extraterestre, a adăugat Croft.

„Până acum, am fost restricționați să căutăm semnale trimise în mod deliberat de extratereștri pentru a-și face publicitate existenței. Noile tehnici vor fi atât de sensibile încât, pentru prima dată, vom putea detecta transmisiile neintenționate, spre deosebire de cele deliberate, și vom putea identifica radarele extraterestre ale aeroportului sau emițătoarele TV puternice – lucruri de genul.”

Importanța de a putea detecta civilizațiile din semnalele activităților lor zilnice este susținută de profesorul astrofizician Adam Frank de la Universitatea Rochester din New York. „Căutând semnale ale activităților de zi cu zi ale unei societăți extraterestre – o „tehnosemnătură” – construim seturi de instrumente complet noi pentru a găsi o viață inteligentă, care construiește civilizația”, scrie el în noua sa carte, The Little Book of Aliens.

Tot felul de „tehnosemnături” au fost sugerate ca indicatori ai prezenței civilizațiilor extraterestre, de la iluminatul artificial la poluarea atmosferică. Unii oameni de știință au sugerat chiar că civilizațiile extraterestre ar putea fi observate din panourile solare pe care le-au construit. Panourile solare absorb lumina vizibilă, dar reflectă puternic radiațiile ultraviolete și infraroșii, care ar putea fi detectate cu ajutorul unui telescop puternic.

Cu toate acestea, acest lucru ar fi posibil de observat doar dacă vaste suprafețe ale unei planete ar fi fost acoperite de ferme solare și sute de ore de timp de observare ar fi fost dedicate unei astfel de căutări, spune astrobiologul Lewis Dartnell, scriind în cea mai recentă ediție a revistei BBC Sky at Night.