Nikola Pokrivac, fost jucător în naționala Croației, a murit la doar 39 de ani într-un grav accident rutier

Nikola Pokrivac, fost internațional croat, a murit la vârsta de 39 de ani, în urma unui grav accident de circulație, informează Federația Croată de Fotbal.

Accidentul rutier a avut loc în nordul țării sale. De-a lungul timpului, Nikola a bifat 15 prezențe în naționala de fotbal a Croației.

Doi dintre coechipierii săi de la Vojnic 95, o echipă din divizia a cincea croată, se aflau în maşină în momentul accidentului şi se află în stare critică.

De-a lungul carierei, Nikola a jucat pentru echipe precum Dinamo Zagreb, AS Monaco sau RedBull Salzburg.

Pokrivac a fost obligat să îşi întrerupă cariera în anul 2015, la vârsta de 30 de ani, după ce a suferit de limfom Hodgkin, o formă rară de cancer.

În pofida mai mult recidive, el şi-a continuat cariera în diviziile croate de amatori.

Former Croatia midfielder Nikola Pokrivač has died at the age of 39 in a car accident. pic.twitter.com/fcTxi5IlqT

— Football24/7 (@foet247europa) April 18, 2025