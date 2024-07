Nigeria: cel puțin 16 elevi morți în urma prăbușirii unei școli

Cel puțin 16 elevi au fost uciși vineri în Nigeria când școala lor s-a prăbușit în timp ce își susțineau examenele, transmite agenția AFP.

Autoritățile din Jos (centrul Nigeriei) au declarat că „mai mulți elevi” au fost uciși după ce școala Saint Academy, situată în statul Plateau, s-a prăbușit. Însă

Un jurnalist AFP a văzut cinci cadavre în morga unui spital și 11 în alta. Toate cadavrele erau îmbrăcate în uniforme școlare.

Several people were presumably killed when a school building collapsed in Plateau state, Nigeria, according to local media

There may be many students under the rubble, local media reported.

According to reports, Saint Academy School collapsed around 8:30 am while many students… pic.twitter.com/PTfMJyLA27

