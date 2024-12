Nicuşor Dan: Votanţii PSD sunt oameni raţionali / Într-o confruntarea între mine şi un reprezentant al curentului populist cred că mulţi dintre ei mă vor vota pe mine

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, consideră că votanţii PSD sunt oameni raţionali, deoarece nu au votat un partid care pune în discuţie apartenenţa noastră la NATO şi consideră că între el şi un reprezentant al curentului populist în cursa prezidenţială cei mai mulţi social-democraţi îl vor alege pe el, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, la Hotnews, dacă el crede că electoratul PSD l-ar putea vota la alegerile prezidenţiale.

”Eu cred că, pe de o parte, bineînţeles că am fost adversari politici cu PSD-ul, în special cu PSD Bucureşti, am criticat administraţia PSD, în special din mandatul 2016-2020, când PSD Bucureşti şi Primăria erau conduse de Gabriel Firea, deci asta este cert, pe de altă parte niciodată nu am fost…atacurile mele nu au depăşit sfera concretă de activitate administrativă şi politică, deci am păstrat un dialog cu toţi oamenii politici din partidul şi cu reprezentanţii săi. Şi cred că votanţii PSD sunt oamenii raţionali. Faptul că au votat PSD şi nu au votat un partid care pune în discuţie apartenenţa noastră la NATO înseamnă că ei înţeleg că asta este direcţia corectă pentru România şi într-o confruntare între mine şi un reprezentant al curentului populist, cred că mulţi dintre ei mă vor vota pe mine”, a declarat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă va rămâne în cursa prezidenţială în condiţiile în care vor candida la alegeri preşedintele PNL, Ilie Bolojan şi preşedintele USR, Elena Lasconi.

”Nu vreau să discut scenarii. Eu am propus o variantă în care eu să am o candidatură independentă şi partidele pro-occidentale sau o parte dintre ele să mă susţină şi sunt încă moderat optimist că acest scenariu sau această ipoteză o să fie îndeplinită şi militez pentru asta. Bineînţeles că toată lumea poate să facă toate calculele posibile”, a răspuns Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan şi-a anunţat, în această săptămână, intenţia de a candida în alegerile prezidenţiale care ar urma să aibă în prima parte a anului viitor.