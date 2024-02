Nicușor Dan spune că va avea o discuție cu PNL după ce i-a retras sprijinul politic la București / Ce crede despre comasarea alegerilor: „Primarii vor fi evaluați pentru 3 ani de mandat”

Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce PNL i-a retras sprijinul politic la București, în care s-a ferit să critice Partidul Național Liberal pentru decizia luată. El a vorbit doar despre electoratul liberal, care va trebui să aleagă între principalii doi candidați, unul al dreptei și al PSD, fiind vorba de un singur tur al alegerilor. Întrebat dacă retragerea sprijinului politic echivalează cu pierderea majorității în Consiliul General, Nicușor Dan a precizat că va avea o întâlnire, luni, cu PNL despre colaborarea ulterioară.

„Am un mare respect pentru simpatizanţii PNL, aşa cum am pentru simpatizanţii USR, Forţa Dreptei, PMP. Sunt oameni de dreapta, care au votat schimbarea în Bucureşti după 12 ani de jaf, falimente şi lucru de mântuială. Am încrederea că ei vor şti să discearnă, pentru că în Bucureşti, din 90 încoace, se luptă dreapta cu PSD. Sunt alegeri într-un singur tur, iar când sunt alegeri într-un singur tur sunt doi candidaţi care contează şi eu am încredere, speranţă că publicul de dreapta va vota împotriva PSD”, a spus Nicuşor Dan.

El a adăugat că mandatul său nu se compară cu cel precedent, al Gabrielei Firea. „Nu se compară această administraţie de trei ani, din care un an am plătit datorii, cu ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani. PSD a dus STB în pragul falimentului. PSD, votând bugetul, a dus Primăria în incapacitate de plată. Deci, e un partid care nu are simţul banilor publici”, a susţinut edilul.

În contextul în care PNL i-a retras sprijinul politic, Nicuşor Dan a spus că nu știe dacă a pierdut majoritatea în Consiliul General.

„Mâine aveam programată o întâlnire, o să discut cu PNL, să vedem cum văd ei colaborarea viitoare. Bineînţeles că, înainte de şedinţa de Consiliu, o să discutăm cu toate grupurile să vedem ce trece şi ce nu trece”, a mai afirmat edilul.

Legat de comasarea alegerilor europarlamentare cu locale, Nicuşor Dan a afirmat că „chestiunea” nu este despre persoana lui ci despre democratia din România, dar decalarea ar însemna că evaluarea primarilor s-ar face la 3 ani și nu la final de mandat.

„Respectul pentru acest drept înseamnă şi un drept de a fi informat cu alegerile care urmează să aibă loc. Noi deja avem o problemă cu media, nu vreau să o dezvolt, avem o problemă cu transmiterea mesajului de către forţele politice către cetăţeni, iar comasarea a două alegeri cu subiecte total diferite nu face decât să sporească deficitul de informare”, a menţionat primarul general.

„Eu am câștigat alegerile pe 27 septembrie (2020-n.red) și mi-am preluat mandatul în 29 octombrie o lună mai târziu. Dacă alegerile vor fi în iunie, campania electorală va începe în secunda în care se va anunţa noul calendar şi atunci primarii vor fi evaluaţi pentru, practic, trei ani de mandat, nu trei ani şi jumătate”, a mai spus Nicuşor Dan.

PNL Bucureşti a votat pe 1 februarie, în unanimitate, retragerea sprijinului politic acordat primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, liberalii susținând că rezultatele acestuia au fost un eșec pe linie.