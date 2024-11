Nicuşor Dan spune că nu are încredere că ministrul Grindeanu va transfera municipalităţii metroul cu tot cu subvenţie

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că nu are încredere că ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va transfera Municipalităţii metroul cu tot cu subvenţie, transmite Agerpres.

Întrebat de jurnalişti, luni, cu prilejul verificării stadiului lucrărilor la linia 5 de tramvai, dacă crede ceea ce a afirmat ministrul Sorin Grindeanu privind predarea către Primăria Capitalei a metroului cu tot cu subvenţie, el a răspuns: „Deloc. Păi dacă anul trecut am avut şase miliarde şi anul ăsta avem sub cinci miliarde şi dacă e o fluctuaţie în fiecare an, evident că nu am nicio garanţie că o să avem banii ăştia. Aşa, din pix, 6% din bugetul nostru s-a dus la Ilfov. Ce garanţie poate să-mi dea, în condiţiile în care am avut transferul ăsta, ce garanţie poate să-mi dea că nu se va întâmpla la fel la anul?”.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, pe 11 noiembrie, că trecerea metroului bucureştean în subordinea Primăriei Generale este o măsură corectă, pe care o sprijină, subliniind că nu se poate vorbi despre un sistem integrat de transport public în Bucureşti fără metrou.

„Dacă vrei să discuţi despre un sistem de transport integrat în Bucureşti, nu poţi să discuţi de toate tipurile de transport, mai puţin metroul. Toate trebuie discutate împreună, dacă vrei să ai acest sistem integrat. Eu, de când am venit ministru, de vreo trei ani, tot îl rog să preia metroul, cu tot cu subvenţiile şi cu sumele care vin de la bugetul de stat”, a susţinut Sorin Grindeanu.

