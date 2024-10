Nicuşor Dan: Românii din diaspora reprezintă un uriaş potenţial / România a făcut paşi înainte / Există mulţi bani, s-a schimbat mentalitatea public-privat

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat joi că românii din diaspora reprezintă un „uriaş potenţial” pentru ţara noastră, adăugând şi că România a făcut paşi înainte, din punct de vedere economic, există mulţi bani şi s-a schimbat mentalitatea între domeniul public şi cel privat, transmite Agerpres.

„Românii din diaspora reprezintă un uriaş potenţial pentru România, modele şi e foarte important să întărim această reţea şi să o facem cât mai efectivă cu putinţă. Mărturisesc că am reflectat mult la întrebarea cum putem să facem să îi aducem pe românii plecaţi acasă, dar în momentul în care am ajuns în funcţia publică pe care o exercit şi în momentul în care am dat piept cu realitatea, întrebarea pe care mi-am pus-o a fost nu cum să-i ajutăm, ci cum să nu-i încurcăm. Şi cred că asta este un imperativ pentru administraţia publică din România şi este cumva ce am încercat să facem în aceşti ani, să reparăm disfuncţionalităţile acestui oraş, atât pentru potenţiali români care vor să se întoarcă şi, mai ales, pentru cei care locuiesc deja aici”, a spus Nicuşor Dan la Summit-ul Top 100 de Români de Pretutindeni – RePatriot.

Nicuşor Dan a menţionat că România a făcut paşi înainte din punct de vedere economic.

„Pentru că este o întâlnire cu tentă puternic economică, eu vreau să vă transmit, deşi sunt lucruri pe care le ştiţi fără discuţie, că România a făcut paşi înainte. În primul rând, faţă de acum 10 ani şi cu o perspectivă de ani de zile de acum încolo, în România sunt bani”, a adăugat primarul general.

El a menţionat că au fost organizate mai multe achiziţii publice pentru termoficare şi infrastructură.

„Vreau să vă spun că am avut o achiziţie publică de 300 de milioane euro pentru reţeaua de termoficare şi am avut un concurent pe lot. Şi am fost fericiţi că am avut un concurent. De asemenea, am avut achiziţie publică 500 de milioane euro pe reabilitarea liniilor de tramvai şi pe cele mai multe loturi am avut, de asemenea, un concurent şi am fost foarte fericiţi că am avut”, a explicat Nicuşor Dan.

Edilul Capitalei a mai spus că în România de azi există mulţi bani.

„Deci există un potenţial, există mulţi bani în România azi. S-a schimbat, de asemenea, mentalitatea şi relaţia între public şi privat. În sfârşit, publicul plăteşte la timp şi atunci privatul este în cele mai multe locuri motivat să termine la timp şi avem multe exemple în care lucrările în sfârşit se termină la timp. Şi ultimul lucru pe care aş vrea să vi-l spun, pentru că e o discuţie directă aici: am avut oameni de afaceri, organizaţii profesionale care au venit la noi cu diverse propuneri şi idei foarte bune. Vreau să vă spun, şi vorbesc aici numai în numele administraţiei pe care o conduc, că sunt foarte multe momente în care administraţia nu e în stare să preia o idee, pentru că nu are aparatul să o ducă mai departe”, a adăugat Nicuşor Dan.

El a făcut un apel la românii de pretutindeni să vină cu proiecte gata făcute, astfel încât administraţia să poată să le implementeze.

„Şi de aceea, această reţea pe care dumneavoastră o constituiţi, aştept ca ea să aibă acea putere încât să vină cu proiectele gata făcute, astfel încât administraţia deschisă să poată să le implementeze ca să câştigăm timp şi unii şi ceilalţi”, a mai spus primarul general.

La reuniunea care se desfăşoară la Palatul Parlamentului a participat şi premierul Marcel Ciolacu.