Nicuşor Dan, întrebat pe cine susține între Lasconi și Ciucă: ”Eu sunt un om de dreapta” / Spune că va semna și pentru candidatul PNL dacă i se va cere

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, duminică, la sosirea la Consiliul Naţional al PNL, că semnează pentru candidatura lui Nicolae Ciucă la Preşedinţie, dacă i se solicită, menţionând că face acest lucru pentru orice candidat de dreapta, transmite Agerpres.

„Am spus deja că, în ipoteza în care mi se solicită o semnătură pentru candidatura lui Nicolae Ciucă, o să o dau, aşa cum o să dau pentru orice candidat de dreapta”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a spus că PNL este un partid cu care a colaborat şi doreşte să colaboreze în continuare în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„M-au invitat, am venit. Eu sunt un om de dreapta. Aşa cum am spus în seara alegerilor şi cum am reiterat în săptămânile imediat următoare, eu o să ies cu un număr de lucruri pe care le doresc de la candidaţii la prezidenţiale şi de la partidele parlamentare şi o eventuală susţinere a mea în turul întâi se decide în funcţie de cum răspund partidele la ceea ce doresc eu”, a precizat primarul Capitalei.

Întrebat pe cine susţine – Nicolae Ciucă sau Elena Lasconi -, Nicuşor Dan a răspuns: „Eu sunt un om de dreapta”.

Consiliul Naţional al PNL s-a reunit, duminică, pentru a valida candidatura liderului liberal Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale.

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a anunţat sâmbătă că primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a semnat pentru candidatura ei în alegerile prezidenţiale de la sfârşitul lunii noiembrie.