Nicuşor Dan, întrebat dacă exclude varianta de a nominaliza un premier de la PSD: Nu-mi doresc, dar nu exclud

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan susţine că, deşi au afirmat, după scrutinul anulat din luna noiembrie a anului trecut, că au înţeles lecţia dată de electorat, partidele au continuat să guverneze în acelaşi mod în care au făcut-o şi înainte. Întrebat dacă exclude posibilitatea de a nominaliza un premier de la PSD, Dan a răspuns: ”Nu-mi doresc, dar nu exclud”, transmite News.ro.

Întrebat de către contracandidatul său Crin Antonescu ce majoritate parlamentară s-ar putea forma în lipsa PSD, Nicuşor Dan a răspuns că este un om de dreapta, prioritizează munca, militează pentru libertăţi economice şi individuale şi respectarea legii, ceea ce îl diferenţiază de PSD.

”Din păcate, ultimii ani în politica din România au fost dominaţi de PSD cu toate tarele şi cu toate problemele pe care asta nu le-a produs şi în continuare cred că diferenţa fundamentală între mine şi domnul Antonescu este dorinţa de a schimba modul în care s-a făcut politică în România”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a reclamat că deşi au afirmat, după scrutinul anulat din luna noiembrie a anului trecut, că au înţeles lecţia dată de electorat, partidele au continuat să guverneze în acelaşi mod în care au făcut-o şi înainte.

”Noi, după alegerile din 24 noiembrie şi 1 decembrie am avut declaraţii ale mai multor lideri politici, reprezentanţii partidelor parlamentare pro-occidentale care au spus toţi: am învăţat lecţia pe care românii ne-au dat-o. Şi atunci i-am crezut, vă spun sincer că i-am crezut. În opinia mea, nu au învăţat-o, pentru că modul în care au guvernat de la 1 decembrie până azi nu s-a deosebit cu nimic de modul în care au guvernat înainte de 1 decembrie. Am spus şi nu o să retractez că România are nevoie de un guvern stabil, adică de un guvern cu o majoritate parlamentară în spate. Ca să ai un guvern cu majoritate parlamentară în spate PSD-ul nu poate să lipsească. Întrebarea este cum va acţiona guvernul ăsta, dacă va acţiona ca PSD-ul sau dacă va acţiona cum ne vor spune românii la alegerile din 4 mai şi eu cred, uitându-mă la cota de încredere pe care o are guvernul ăsta, că nu poate să guverneze mai departe cum a guvernat până acum”, a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, Nicuşor Dan.

El e de părere că noul preşedinte trebuie să aibă o discuţie în urma căreia să se contureze o guvernare viitoare, pornind de la ceea ce doresc românii şi la ce se va întâmpla peste trei ani şi jumătate dacă actualul stil de a guverna este menţinut.

