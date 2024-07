Nicuşor Dan: ”Faptul că 48% din bucureşteni m-au votat nu înseamnă că Bucureştiul şi-a rezolvat problemele” / Despre Firea: Și-a încheiat cariera în București

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afimat, sâmbătă, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, că a obţinut un rezultat bun în alegeri pentru că le-a prezentat lucruri concrete oamenilor şi a explicat sincer de ce nu a putut face mai mult, transmite News.ro. De asemenea, crede că Sebastian Burduja, candidatul PNL, nu a fost pregătit pentru această poziţie, iar candidatul PSD, Gabriela Firea, deşi cunoaşte realitatea din Primăria Generală, a intrat târziu în cursă.

Nicuşor Dan a fost întrebat, la emisiunea Insider politic moderată de jurnalistul Sebastian Zachmann la Prima TV, difuzată sâmbătă, dacă l-a surprins procentul obţinut la alegeri şi a explicat: ”Faptul că 48% din bucureşteni m-au votat nu înseamnă că Bucureştiul şi-a rezolvat problemele, dimpotrivă, de asta suntem cu toţii foarte concentraţi”.

Primarul general consideră că oamenii l-au votat pentru că a ”venit cu chestiuni concrete” şi a recunoscut unde nu a reuşit să facă mai mult, explicând şi de ce nu a reuşit.

El crede, de asemenea, că rezultatul obţinut în alegeri se datorează faptului că nu a avut candidaţi pregătiţi pentru poziţia asta.

Întrebat dacă Sebastian Burduja nu s-a pregătit, Nicuşor Dana a firmat: ”Bucureştiul este un oraş foarte complicat pe multe paliere şi trebuie să ai o cunoaştere a acestora. Eu am fost în jurul Primăriei Bucureşti din jurul anilor 2006 – 2007 şi, în momentul în care am venit, am avut nişte dificultăţi de a înţelege nişte realităţi. Dar mai ales cineva care se aruncă aşa, după jumătate de an, şi cu nişte informaţii foarte parţiale pe care i le dau nişte consilieri”.

Întrebat dacă Gabriela Firea şi-a încheiat cariera în Bucureşti, primarul general a apreciat că da.

”E greu, după ce ai pierdut de două ori la rând, e greu să mai vii să mai pretinzi a treia oară să ocupi poziţia de primar general. A avut şi dânsa ghinionul să intre foarte târziu în cursă (…) deci, probabil că şi scorul dânsei, dacă ar fi început campanie cu 6 luni în urmă, ar fi fost altul”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat despre majoritatea din Consiliul General, Nicuşor Dan a reiterat ideea că doreşte ca PNL să se alăture acestei majorităţi, dar şi că încă nu a început discuţiile.

Deocamdată, afirmă primarul general, PNL continuă să-i susţină proiectele în Consiliul General.

Răspunzând unei întrebări, Nicuşor Dan a precizat că preşedintele Klaus Iohannis nu l-a sunat pentru a-l felicita, dar i-a trimis o scrisoare: ”Nu m-a sunat, dar mi-a trimis o scrisoare. Eu i-am trimis o scrisoare, ştiţi că ziua dânsului a fost la câteva zile după alegerile locale. Eu i-am trimis o scrisoare de felicitare şi dumnealui mi-a răspus, mi-a mulţumit şi m-a felicitat”.

Actualul primar al Capitalei Nicuşor Dan a obţinut un nou mandat cu 47,94 la sută din voturile valabil exprimate, au arătat rezultatele publicate de Biroul Electoral Central.

Totodată, în Consiliul General al municipiului Bucureşti (CGMB), Alianţa Dreapta Unită a obţinut 17 mandate, PSD – 16, PNL – 7, PUSL – 6, AUR – 5, Partidul Reînnoim Proiectul European al României – 4.