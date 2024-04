Nicușor Dan, după ce medicul Cîrstoiu l-a „diagnosticat” cu lene: Concursul de metafore mai târziu. Să vedem proiectele pentru Capitală

Candidații la Primăria Capitalei își aruncă deja săgeți otrăvite. Medicul-candidat pe care mizează Coaliția l-a diagnosticat pe actualul primar. „Nicușor are diagnostice multiple pentru o singură patologie – lenea”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, potrivit Digi24.ro. În replică, edilul Bucureștiului îl îndeamnă pe contracandidatul său să amâne figurile de stil și să vină cu proiecte concrete pentru Capitală.

„Concursul de metafore mai târziu. Deocamdată să vedem proiecte pentru Bucureşti”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri pe pe Bulevardul I.C. Brătianu din Capitală, întrebat despre faptul că medicul Cîrstoiu a spus despre el că este leneș.

Cătălin Cîrstoiu a declarat marți, la conferinţa de alegeri de la PSD Bucureşti, că Nicuşor Dan are „diagnostice multiple ale unei singure patologii: lenea”: „Dacă acum două săptămâni credeam că are un singur diagnostic cu multiple patologii, Nicuşor Dan, azi, aflu că de fapt sunt diagnostice multiple ale unei singure patologii: lenea. Asta e în Primăria Capitalei. Problema majoră e că pentru lene nu există pastile. Şi atunci va trebui să ne imaginăm noi toate acele tratamente care să modifice ceea ce determină lenea, pentru că, dincolo de orice, oraşul, ca şi corpul uman, are un cap. Acolo e creierul. Creierul e Primăria Generală a Capitalei”, le-a spus el social-democraţilor, conform Digi24.ro