Nicușor Dan, după ce Crin Antonescu și-a suspendat candidatura: E nerezonabil, nu le poți cere unor oameni ocupați non-stop cu chestiuni administrative să-ți valideze candidatura de la Crăciun până la revelion

Nicușor Dan a declarat sâmbătă pentru G4Media că anunțul lui Crin Antonescu de suspendare a candidaturii la prezidențiale din partea PSD-PNL că ”e nerezonabil”.

”E nerezonabil. Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicați în administrație ca primari, președinți de consilii județene, miniștri. Toți au de încheiat situațiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poți să le ceri acestor oameni să-ți valideze candidatura de la Crăciun și până la revelion, e nerezonabil”, a spus Nicușor Dan.

Crin Antonescu a declarat sâmbătă seara la Digi24 că a suspendat unilateral acordul prin care a fost numit candidat la președinție al coaliției aflată la guvernare pe motiv că această candidatură nu a fost formalizată de conducerile PSD și PNL.

Nicușor Dan a mai declarat pentru G4Media că el rămâne candidat la prezidențiale. Întrebat dacă eventuala retragere din cursă a lui Crin Antonescu îi deschide calea spre o negociere cu PNL, primarul Capitalei a spus că ”eu am făcut anunț de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susținerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”.

”Trebui sa lămurim însă ce s-a intamplat la 24 noiembrie, în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Eu voi candida în orice condiție, dar pentru democrație e important să lămurim ce s-a întâmplat, altfel încrederea în democrație se pierde”, a mai spus Nicușor Dan.

„În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat”, a spus Crin Antonescu.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce am constatat este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”, a adăugat fostul președinte al PNL.

„Din acest motiv îl consider suspendat, până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare, sau dacă, eventual, au alte opțiuni. Pe scurt, ce s-a întâmplat. Ei au făcut această propunere, eu am acceptat-o, le-am spus de atunci că dacă mai au consultări de făcut în partid, să le facă și poate după aceea să anunțăm. Dânșii au spus «Nuuu, avem responsabilitatea și calitatea ca lideri politici să angajăm acest lucru, și este urgent». Am înțeles urgența, am acceptat urgența. De asta s-a legat și o discuție privitoare la o dată cât mai rapidă a alegerilor prezidențiale”, a adăugat Crin Antonescu.

Antonescu a spus că așteaptă de la aceste partide să anunțe de îndată un calendar pentru alegerile prezidențiale și să dea toate explicațiile în legătură ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor.