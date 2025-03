Nicuşor Dan deschide un număr de telefon şi promite că va răspunde la mesajele trimise de români: Împreună ducem acest număr de telefon şi la Cotroceni

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care şi-a anunţat intenţia de a-şi depune candidatura la alegerile prezidenţiale, a anunţat sâmbătă că deschide un număr de telefon şi promite că va răspunde la mesajele trimise de români. ”Împreună ducem acest număr de telefon şi la Cotroceni”, a mai spus el, transmite News.ro.

”Haideţi să stăm de vorbă. Vă aştept mesajele pe WhatsApp, la 0744266839. Împreună ducem acest număr de telefon şi la Cotroceni”, a transmis Nicuşor Dan pe Facebook.

”Să ştiţi că am o o veste importantă să vă dau. Am deschis un număr de telefon, o să primesc pe whattsapp mesajele dumneavoastră şi o să şi răspund la unele telefoane şi de asemenea un canal pe care noi să transmitem informaţii. Am de gând să îl iau cu mine la Cotroceni”, a spus primarul.