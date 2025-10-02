Nicolae Păun, deputatul minorității rome: ”Nu voi mai vota în Parlament niciun proiect de lege al actualei coaliții de guvernare” / ”Nu ne mai bagă în seamă și ne fac cerșetori”

Nicolae Păun, deputat din partea minorității rome, a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul că nu va mai vota la indicațiile conducerii Grupului Pentru Minoritățile Naționale (GPMN), denunțând lipsa de consultare și ignorarea problemelor specifice ale comunității rome.

„Începând de săptămâna viitoare, nu voi mai vota în Parlament niciun proiect de lege al actualei coaliții de guvernare, deoarece Grupul Minorităților Naționale (GPMN) din care fac parte a devenit o bătaie de joc a actualei coaliții de guvernare”, a declarat deputatul.

Acesta acuză liderii GPMN (Varujan Pambuccian, Ovidiu Victor Ganț și Silviu Vexler) că deciziile importante sunt luate într-un cerc restrâns, fără consultarea deputaților minorităților naționale, care sunt transformați în „roboți” de vot.

„Atrag atenția liderilor GPMN, Varujan Pambuccian, Ovidiu Victor Ganț și Silviu Vexler, că nu sunt de acord cu acest mod de lucru discreționar și discriminatoriu”, a subliniat deputatul rom, adăugând că va vota în Parlament conform propriei conștiințe și în interesul comunității pe care o reprezintă.

Deputatul susține că nu a intrat în Parlament pentru a aproba măsurile de austeritate ale guvernului și că este necesară o agendă clară, cu termene concrete, de rezolvare a problemelor romilor. „Până când actuala conducere a GPMN nu ia serios în considerare problemele minorității pe care o reprezint, până când nu vom redacta o agendă clară, cu termene concrete, de rezolvare a problemelor romilor, nu voi mai susține măsurile actualului guvern”, a avertizat acesta.

Deputatul rom critică atitudinea actualei conduceri a coaliției de guvernare, care îi consideră pe deputații minorităților drept „cerșetori” și reamintește că voturile romilor au fost esențiale pentru obținerea victoriilor electorale de către PSD și PNL. Acesta menționează chiar că a sprijinit unii colegi din GPMN să-și recâștige mandatele.

„Dacă aveți memoria scurtă, atunci schimb foaia. Să vedem dacă mai treceți de următoarea moțiune de cenzură!”, a conchis deputatul, semnalând o potențială criză politică și o fractură în interiorul coaliției de guvernare.

