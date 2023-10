Nicolae Ciucă: Încasările la buget au scăzut pentru că a scăzut prețul energiei / Au fost recomandări de la Comisia Europeană să creștem cota de TVA, dar am păstrat-o

Nicolae Ciucă, președintele PNL și fost premier, a declarat vineri într-un interviu la DCNews că principalul motiv care a dus la creșterea deficitului bugetar este scăderea încasărilor față de bugetul construit pentru 2023. El a spus că încasările au scăzut din cauza ieftinirii energiei și gazelor față de anul trecut, dar și pentru că cifra de afaceri a industriei a scăzut.

Reamintim că atât opoziția, cât și Consiliul Fiscal au avertizat guvernul Ciucă încă de la adoptarea bugetului pe 2023 că acesta e construit pe baze nerealiste, mizând pe încasări supraestimate. PSD și PNL au respins atunci criticile, dar acum coaliția de guvernare e forțată să ia măsuri fiscale pentru reducerea deficitului.

Ciucă a mai spus că PNL s-a opus creșterii TVA, măsură despre care a spus că a fost recomandată de Comisia Europeană pentru diminuarea bugetului.

Principalele declarații ale lui Nicolae Ciucă la DCNews:

Partea de deficit bugetar a pornit de la aspecte pe care le-am identificat încă din martie, când am constatat că nu se reușește colectarea necesară la buget, ca urmare și a scăderii unor indicatori la industrie. Industria a scăzut foarte mult. Scăzând Germania atât de mult, era clar că va scădea și în România.

Când a fost construit bugetul s-au avut în vedere anumite sume colctate rezultate din prețul la energie. Dar prețul al energie a scăzut substanțial anul acesta și la gaze, diferența de colectare s-a văzut. Încă din martie am ieșit ca premier și am spus că trebuie să luăm măsuri, am dat OUG de scădere a cheltuielilor bugetare.

Măsurile de acum vizează limitarea deficitului pentru 2023 și 2024.

Au fost recomandări de la Comisia Europeană să crească TVA, dar am păstrat cota de 19%.

Toată lumea, inclusiv FMI, a recomandat eliminarea cotelor diferențiate de TVA, dar trebuie să ținem cont de realități și am menținut TVA diferențiat.

Cea mai mare problemă e cea care a vizat microîntreprinderile. Totuși, PNL a reușit să lase plafonul la 500.000 de euro, în ciuda recomandărilor de la Comisia Europeană.

România nu are nevoie de intervenția FMI