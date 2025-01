Neymar și-a reziliat contractul Al-Hilal: A jucat doar șapte meciuri în Liga din Arabia Saudită din august 2023 încoace

Atacantul brazilian Neymar și-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu Al-Hilal, a anunțat luni seara clubul de fotbal din Arabia Saudită, citat de Reuters, conform Agerpres.

„Al-Hilal și Neymar au convenit să pună capăt relației lor contractuale de comun acord”, a scris clubul din Riad într-un mesaj postat pe contul său în limba engleză de pe rețeaua X.

„Clubul își exprimă recunoștința și aprecierea față de Neymar pentru ceea ce a adus pe tot parcursul perioadei sale la Al-Hilal și îi dorește succes în cariera sa”, adaugă comunicatul.

După șase ani petrecuți la Paris Saint-Germain, Neymar a sosit în august 2023 la Al-Hilal, cu care a semnat un contract evaluat la peste 100 de milioane de euro pe sezon.

Însă cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei (79 de goluri în 127 de meciuri) a jucat în total doar șapte meciuri în Liga saudită pentru Al-Hilal, reușit un singur gol și trei pase decisive.

Primul său sezon a fost marcat de o accidentare gravă la ligamentele încrucișate de la genunchiul stâng, suferită în octombrie 2023 în timpul unui meci al naționalei Braziliei împotriva Uruguayului.

El a revenit în competiție un an mai târziu, pe 21 octombrie 2024, cu ocazia unui meci din Liga Campionilor Asiei.

Două săptămâni mai târziu, însă, decarul brazilian a suferit o nouă accidentare, de data aceasta la coapsă, devenind iarăși indisponibil pentru câteva săptămâni.

Conform presei braziliene, Neymar urmează să revină la clubul său formator, Santos FC, de care s-a despărțit în 2013, când a semnat cu FC Barcelona.

Obiectivul său este acela de a ajunge la un nivel fizic suficient de bun pentru a spera să dispute Cupa Mondială din 2026.

Atacantul brazilian s-a transferat de la FC Barcelona la PSG în august 2017, pentru suma de 222 de milioane de euro, un record pentru fotbalul profesionist.

