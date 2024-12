Navele de război rusești au părăsit portul Tartus din Siria. Acestea nu vor putea intra în Marea Neagră, din cauză că Turcia a închis strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru navele militare

Toate navele de război rusești au părăsit baza din Tartus de pe coasta mediteraneană a Siriei, potrivit imaginilor din satelit, scrie BBC.

Observatorii atribuie acest lucru avansului rebelilor sirieni și sugerează că comandamentul rus nu este încrezător în capacitatea sa de a asigura siguranța navelor în aceste condiții.

După cum a raportat Ministerul rus al Apărării în septembrie, grupul rus de atac din Mediterana la acel moment includea fregata Amiral Grigorovici, corveta Mercur, Amiralul Flotei Uniunii Sovietice Gorșkov și submarinul diesel-electric Ufa. Judecând după siluetele și dimensiunile lor, Grigorovici, Mercury și Gorșkov ar fi putut fi ancorate la cheiul bazei din Tartus la 1 decembrie. La 3 decembrie, niciuna dintre aceste nave nu era vizibilă în fotografii.

