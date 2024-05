„Nasty”, documentar coprodus de HBO, va putea fi văzut pe Max în România din 24 mai / ”Acest film surprinde esenţa unui adevărat showman” – TRAILER

Ilie Năstase, „băiatul rău” al tenisului, este personajul principal din „NASTY”, un nou documentar care prezintă viaţa şi cariera sa remarcabilă. Coprodus pentru Max de HBO Documentaries Europe şi Libra Films, documentarul va fi lansat în 23 de ţări în săptămâna lansării platformei de streaming Max în Europa, la scurt timp după proiecţia pe care o va avea la Cannes. „NASTY” este produs de Cosmin Hodor, Tudor Giurgiu (Libra Films) şi de Hanka Kastelicová & Tereza Bóna Keilová, de la Warner Bros. Discovery, transmite News.ro.

„NASTY a fost o călătorie incredibilă pentru mine, o călătorie minunată pe calea amintirilor. Până acum, reacţia publicului a fost extraordinară. Mă bucur foarte mult că documentarul va fi difuzat pe Max în Europa şi că mai mulţi oameni au şansa de a-l viziona. Nu este doar un film despre tenis, ci şi un film despre o altă epocă a sportului, despre prietenie, despre munca grea şi despre ce înseamnă să rămâi credincios ţie însuţi. Este ceea ce am făcut întotdeauna. Am făcut-o în felul meu”, spune Ilie Năstase.









Ilie Năstase a devenit un nume important al tenisului în anii ’70 şi ’80, câştigând titluri la US Open, Roland Garros şi Wimbledon. Meciurile sale au atras mulţimi mari şi o atenţie uriaşă din partea presei, atât datorită stilului său de joc, cât şi a personalităţii sale. Amuzant, simpatic şi, uneori, arogant şi excentric, Năstase a fost aclamat, huiduit, dar niciodată ignorat.

„Sunt foarte fericită că am coprodus acest film fascinant despre viaţa lui Ilie Năstase – o legendă a tenisului, ale cărui meciuri le-am savurat în copilărie şi a cărui carismă pe teren este recunoscută şi astăzi. Producătorii au portretizat parcursul acestui sportiv est-european care a depăşit graniţele cu talentul şi personalitatea sa, care i-au adus porecla Nasty pentru stilul său captivant şi adesea controversat. Acest film surprinde esenţa unui adevărat showman, amintindu-ne de moştenirea lui Năstase şi de amprenta pe care a lăsat-o asupra lumii tenisului”, spune Hanka Kastelicová, Vice President & Executive Producer Documentaries HBO EMEA – HBO Max la Warner Bros. Discovery.

„Ilie Năstase pe teren a fost fabulos. Acest tânăr dintr-o ţară comunistă a reuşit, în doar câţiva ani, să cucerească lumea cu talentul şi personalitatea sa. Am lucrat la acest proiect timp de 5 ani, timp în care am descoperit arhive impresionante despre cariera şi viaţa lui Năstase şi am avut ocazia să discutăm cu superstaruri ale sportului, oameni care au fost profund influenţaţi de el. Cred că, în final, eforturile noastre se vor vedea pe ecran – un portret al unui personaj complex, mereu surprinzător, greu de definit, care a făcut istorie pentru România şi pentru tenis”, spune Tudor Giurgiu, regizor şi producător.

Din 24 mai, abonaţii Max din Ungaria, România, Spania, Portugalia, Andorra, Slovacia, Moldova, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Bulgaria, Suedia, Finlanda, Danemarca, Norvegia, Islanda şi Polonia vor putea viziona documentarul pe noua platformă de streaming.

În iunie, „NASTY” va fi disponibil pe Max în Republica Cehă şi din toamnă în Lituania, Letonia şi Estonia prin intermediul pachetelor oferite de operatori cu HBO OD.

Ilie Năstase a fost primul jucător de tenis care a ajuns în fruntea clasamentului ATP în 1973 şi este unul dintre puţinii jucători din istorie care a câştigat peste 100 de titluri. Talentul său natural şi personalitatea sa, atât pe teren, cât şi în afara lui, i-au atras porecla Nasty şi l-au transformat pe Năstase într-o vedetă globală, influenţând sportul pentru totdeauna. De asemenea, documentarul se numără printre puţinele producţii româneşti care vor avea o proiecţie specială în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, pe 23 mai 2024, sărbătorind documentarul şi moştenirea lui Ilie Năstase.

„NASTY” aduce imagini de arhivă remarcabile şi interviuri exclusive cu personalităţi sportive de top, inclusiv cu experţii Eurosport John McEnroe şi Boris Becker, explorând suişurile şi coborâşurile lui Năstase, controversele care l-au înconjurat şi impactul pe care l-a avut asupra lumii tenisului.

Filmul este co-regizat de Tudor Giurgiu şi de debutanţii Cristian Pascariu şi Tudor D. Popescu. În film mai apar Rafael Nadal, Björn Borg, Billie Jean King, gimnasta Nadia Comăneci şi fondatorul Nike, Phil Knight; Năstase a fost primul sportiv care a semnat un contract cu brandul în 1972.

„NASTY” este produs de Libra Films în coproducţie cu HBO şi Televiziunea Română.

HBO Max are drepturi complete şi exclusive de lansare pentru „NASTY” în următoarele teritorii: Cehia, Ungaria, Polonia, România, Spania, Andorra, Slovacia, Moldova, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Bulgaria, Suedia, Finlanda, Danemarca, Norvegia şi Islanda. Drepturile HBO acoperă, de asemenea, Letonia, Lituania şi Estonia, precum şi Turcia, unde WBD a achiziţionat recent BluTV, şi Grecia.