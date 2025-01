Musk afirmă că a ajuns în topul mondial al jucătorilor de Diablo IV. Toată lumea se întreabă unde a găsit timpul necesar pentru a juca

Toamna trecută, Elon Musk a prezentat noul robotaxi Tesla, a lansat zeci de rachete și a petrecut săptămâni întregi făcând campanie în numele președintelui ales Donald Trump. De asemenea, el a înregistrat o altă realizare despre care unii spun că este chiar mai impresionantă. Miliardarul s-a declarat unul dintre cei mai buni jucători din lume de „Diablo IV”, un joc video de succes plasat într-un tărâm fantastic întunecat, care implică producerea de elixiruri și uciderea demonilor, potrivit Wall Street Journal.

„Atât de multe lecții de viață pot fi învățate din speedrunning-ul jocurilor video la dificultate maximă”, a scris Musk pe platforma sa de socializare X pe 20 noiembrie, înainte de a anunța că tocmai a depășit cel mai înalt nivel al unei secțiuni a jocului numită «The Pit» în mai puțin de două minute. El a inclus și un clip video cu această performanță.

O astfel de realizare necesită mai mult decât experiență în masacrarea monștrilor. Este nevoie de zeci de ore doar pentru a ajunge la cel mai înalt nivel, care este nivelul 150. Groapa a fost adăugată în joc abia în luna mai, iar cel mai recent sezon a început pe 7 octombrie, resetând progresia tuturor jucătorilor la nivelul 1. Acest lucru sugerează că Musk a ajuns la cel mai înalt nivel în 45 de zile sau mai puțin.

Musk supervizează șase companii, printre care Neuralink, o companie de implanturi cerebrale, The Boring Company, o companie de tuneluri, și xAI, o companie de inteligență artificială. Este un utilizator prolific pe platforma social-media X, pe care a cumpărat-o în 2022. În prezent, contribuie la supravegherea unei ample modernizări a guvernului federal în calitate de co-director al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală al lui Trump, sau DOGE.

Gama sa vastă de angajamente a lăsat pe toată lumea să se întrebe: Cum naiba a găsit timp să le facă?

Damir Sabic, un devotat al francizei Diablo în vârstă de 29 de ani, a declarat că i-a luat aproximativ 80 de ore pentru a ajunge la nivelul 129 al gropii în decembrie. El a spus că a încetat să mai joace în acel moment, deoarece creșterea nivelului a devenit plictisitoare. El a descris afirmația lui Musk privind atingerea nivelului 150 în noiembrie ca fiind „o nebunie”.

„Este ca și cum ai sta toată ziua, în fiecare zi, în fața calculatorului și te-ai juca”, a declarat Sabic, un artist în domeniul imprimării 3-D din Houston.

Alții observă că ascensiunea rapidă a lui Musk în „Diablo IV” s-ar putea să se fi datorat parțial unei erori pe care Blizzard a introdus-o din greșeală în octombrie, oferind jucătorilor o modalitate de a obține mai multă putere decât ar avea în mod normal. Blizzard a declarat că intenționează să elimine bug-ul atunci când va lansa un nou sezon pentru joc în cursul acestui an.

My hardcore Diablo Druid died today 😢

Uploading his last pit clear in memoriam. RIP lil buddy 🪦 pic.twitter.com/yU3Pp1S4Zl

— Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2024