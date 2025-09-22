Musicalul Rebecca la Teatrul de Operetă, ultimele trei reprezentații din acest an

Teatrul de Operetă oferă la finalul acestei săptămâni, pe 25, 27 și 28 septembrie, o serie de trei reprezentații ale musicalului „Rebecca", de Michael Kunze (libret) și Sylvester Levay (muzica). Este ultima ocazie de a vedea spectacolul în acest an. „Rebecca" are toate ingredientele unui film noir clasic de la Hollywood, în timp ce muzica și punerea în scenă le oferă spectatorilor o experiență personală trăită intens. Detalii și bilete, pe opereta.ro.

Musicalul „Rebecca”, jucat pentru prima oară la Raimund Theatre din Viena (2006), este inspirat din romanul scris de Daphne du Maurier (1938) și din ecranizarea de Oscar a lui Alfred Hitchcock (1940). Versiunea de la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, importată direct de la producătorul VBW Internațional Viena, s-a jucat deja în 11 limbi, în 14 țări, în fața a peste 2,7 milioane de spectatori, și este asemănătoare cu cea pusă în scenă în aceste zile la West End (Londra). Spectacolul folosește o scenografie simplă, ce reușește să creeze o atmosferă extraordinară aproape numai din lumini și umbre.

Povestea din „Rebecca” urmărește tranziția fascinantă a naratoarei anonime, Ich (Eu), interpretată de Daniela Bucșan/Cristina Popa, de la o tânără naivă, timidă și nesigură, la o femeie puternică și sigură pe sine. După ce îl întâlnește într-un hotel de pe Coasta de Azur pe cuceritorul lord Maxim de Winter (Florin Budnaru/Victor Bucur), tânăra ajunge la enigmatica și neprietenoasa casă din Manderley, unde se confruntă cu menajera, Mrs. Danvers (Adina Sima/Georgiana Mototolea), care îi urmărește fiecare mișcare și cu spiritul primei doamne de Winter, Rebecca, dispărută într-un misterios accident.

„Ich este un rol pe care îl iubesc. Cred că mi se potrivește foarte bine ritmul alert, care ține spectatorul conectat în permanență la acțiune”, a mărturisit Daniela Bucșan, nerăbdătoare să joace în două din ultimele trei reprezentații Rebecca din acest an.

„Abia aștept să joc din nou acest rol, care îmi place la fel de mult ca Julieta, mă întregește artistic”, a spus și Cristina Popa, cea care va interpreta rolul Ich în show-ul din 27 septembrie.

„Rebecca este un adevărat film viu, un spectacol romantic, captivant și plin de suspans, pe care mulți dintre spectatorii noștri fideli mi-au mărturisit că l-au văzut de mai multe ori”, ne-a declarat managerul Teatrului de Operetă, Radu Petrovici.