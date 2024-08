Douăzeci de case din Saschiz şi Cloaşterf, județul Mureș, incluse în ruta satelor cu arhitectură tradiţională

Douăzeci de case din judeţul Mureş, opt din satul Saschiz, al cărui centru istoric este inclus în situl UNESCO, şi 12 case din satul Cloaşterf, au fost selectate pentru includerea în ruta satelor cu arhitectură tradiţională, a căror restaurare este finanţată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Prin PNRR, pe ruta satelor cu case cu arhitectură tradiţională, am reuşit să obţinem finanţarea pentru restaurarea a 20 de gospodării, opt din Saschiz şi 12 din localitatea Cloaşterf, unde vor funcţiona, după ce vor fi restaurate, ca nişte muzee vizitabile. Aceste case restaurate vor reaminti tradiţia şi modul de organizare a gospodăriilor care au fost la noi. Şi ce este şi mai important, faptul că prin bani publici renovăm şi refacem proprietăţi private, dar care vor avea mai departe un regim de clădiri publice din punct de vedere al funcţionării lor. Nu a fost chiar simplu ca oamenii să accepte, fiindcă au fost luate nişte angajamente în sensul că vor îmi permite accesul turiştilor să viziteze gospodăriile timp de 10 ani, nu pot să înstrăineze 10 ani imobilul. O altă condiţie a fost că în situaţia în care banii alocaţi din program, cei 60.000 euro, nu sunt suficienţi, proprietarii să contribuie cu diferenţa pentru ca lucrările să fie finalizate”, a declarat primarul comunei Saschiz, Ovidiu Şoaită.

Primarul a precizat că o condiţie esenţială pentru intrarea în programul de finanţare a fost că fiecare casă pentru care se alocă suma de 60.000 de euro pentru restaurare trebuie să aibă valoare de patrimoniu şi să fie selectată de către comisia formată din arhitecţi, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş, Muzeul Satului şi Institutul Naţional al Patrimoniului.

„Au început lucrările de renovare, o parte dintre case sunt aproape finalizate. O gospodărie, de exemplu, se va duce pe partea de tâmplărie, fiindcă acolo a şi funcţionat un atelier, în alta va funcţiona un muzeu în care să fie prezentate toate obiectele şi tot ceea ce funcţiona într-o gospodărie tradiţională, inclusiv portul. Credem că lucrările se vor încheia anul viitor, iar casele vor putea fi vizitabile”, a afirmat primarul.

Una dintre casele intrate în renovare este situată în centrul istoric al Saschizului, aflat în Patrimoniul Mondial, şi aparţine familiei Oana şi Rudolf Poledna.

„Am cumpărat casa în 2015, este a şaptea locaţie pe care am curtat-o şi foarte greu am ajuns să cumpărăm o proprietate, chiar dacă la momentul respectiv avea probleme destul de mari, inclusive cu terenul pe care nu existau acte. Am obţinut ordinul prefectului după vreun an şi jumătate, după care am început să lucrăm la cele cinci clădiri care compuneau această gospodărie, care erau într-o stare foarte avansată de deteriorare şi le-am luat pe rând. Acum, din cinci clădiri, trei sunt, să zicem, în picioare şi două funcţionale. Urmează şi a treia să fie funcţională, sperăm până la sfârşitul anului şi încet, încet să le facem pe toate şi să refacem cumva gospodăria tradiţională săsească. Soţul meu e de aici şi eu sunt din Oradea. La momentul în care ne-am căsătorit am discutat dacă ne mutăm la Oradea sau aici. A câştigat el într-un final, deşi nu îmi pare rău, adică se pot face lucruri foarte multe şi este o comunitate foarte frumoasă la Saschiz”, a afirmat Oana Poledna, transmite Agerpres.

În incinta gospodăriei există şi o casă mare, săsească, pe care familia o va amenaja astfel încât să corespundă nevoilor familiei, mai ales că cei doi soţi au trei copii.

„E una dintre ultimele case care sunt zidite cu piatră până sub acoperiş, deci mă gândesc că e dinainte de anii 1800. Nu s-a mai intervenit la ea din anul 1990, când mai avea calendarul într-una din camere, iar proprietarii au spus că n-au mai făcut investiţii într-o parte a clădirii după război, pentru că în timpul războiului şi-au adunat materiale, care ulterior au fost confiscate. Deci nu era într-o stare prea bună. S-a păstrat în această stare probabil de 100 de ani. Când am cumpărat-o era era un nuc căzut pe ea. Acoperişul era foarte deteriorat. Am făcut nişte consolidări ca să nu se deterioreze mai tare, dar după un an după ce am cumpărat-o, s-a surpat acoperişul. Nu a mai fost de niciun folos, nu era utilizabilă, era şi periculos să stăm în jurul ei. Aveam în plan să o reabilităm, dar nu în acest moment, însă am reuşit să obţinem această finanţare Casa are două pivniţe mari şi una mică, iar sus avem un hol destul de lung, din hol se face accesul către un două-trei camere mari şi dintr-o cameră mare mai intri într-o cameră mai mică. E foarte încăpătoare şi podul este foarte mare şi înalt, deci e destul de mult spaţiu înăuntru”, a declarat Rudolf Poledna.

Casele de la Saschiz şi Cloaşterf au fost selectate în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, ruta satelor cu arhitectură tradiţională, din Pilonul IV – Coeziune socială şi teritorială, componenta C11 Turism şi cultură şi trebuie reabilitate doar prin folosirea de materiale tradiţionale, astfel încât să nu fie afectată valoare arhitecturală a imobilelor.