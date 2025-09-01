G4Media.ro
Muncitorul nepalez bătut până la comă în Cluj ar fi acostat-o pe sora minoră a agresorului / Replica acestuia ar fi fost disproporționată

Bărbatul din Cluj care l-a lovit cu un lemn pe un nepalez ar fi intervenit în apărarea sorei lui minore, care ar fi fost acostată pe stradă de cetățeanul străin, dar „replica” a fost disproporționată, scrie clujust.ro.

CluJust a stat de vorbă cu avocata Isabela Balogh, care l-a reprezentat din oficiu pe Samir Lakatos, în vârstă de 18 ani, acuzat că l-a bătut crunt pe nepalezul Rai Pukar.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a transmis sec următoarele: „În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medical”.

În contextul scandalului național legat de agresarea în Capitală a livratorului asiatic, toată lumea s-a gândit că avem un nou incident similar la Cluj, ba chiar mai grav, victima fiind în spital. Dar cazul este diferit. Muncitorul nepalez nu a fost bătut din senin, din ură rasială, ci pentru că s-a luat de sora agresorului pe stradă.

Conform avocatei Isabela Balogh, două minore de 14 și 16 ani, dintre care una sora inculpatului, mergeau pe stradă în zona Cantonului din Cluj-Napoca, când au fost abordate de doi nepalezi, care au fost atât de insistenți încât au tras de hainele lor.

Una dintre fete a reușit să-și sune soțul (cei doi sunt de etnie romă), care a venit împreună cu Samir Lakatos. Când cei doi au ajuns, unul dintre nepalezi l-ar fi lovit în burtă pe soț, iar atunci inculpatul ar fi luat o bucată de lemn și l-ar fi bătut până la inconștiență pe cetățeanul străin.

Avocatul a invocat aceste circumstanțe în fața judecătorului de drepturi și libertăți, dar acesta a hotărât arestarea preventivă a agresorului, având în vedere numărul mare de zile de îngrijiri medicale de care are nevoie victima și faptul că Parchetul susține că nu există certitudinea supraviețuirii acesteia.

Inculpatul a atacat cu contestație măsura arestului preventiv, aceasta urmând să se judece la Tribunalul Cluj.

