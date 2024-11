Mourinho, suspendat şi amendat după comentariile la adresa arbitrajului din Turcia

Jose Mourinho a primit o suspendare de un meci şi o amendă de aproximativ 15.000 de lire sterline pentru acţiunile şi comentariile sale la finalul victoriei echipei sale, Fenerbahce, cu Trabzonspor, scor 3-2, transmite News.ro.

El a avut o tiradă furioasă după meci, în care a condamnat standardele de arbitraj din Turcia şi a părut să pună la îndoială imparţialitatea oficialilor de meci.

Federaţia Turcă de Fotbal a afirmat că declaraţiile lui Mourinho sunt „contrare spiritului sportiv, eticii sportive sau conceptului de fair-play” şi „au diminuat valoarea” fotbalului din ţară.

Aceştia au adăugat că remarcile fostului antrenor de la Real Madrid şi Inter Milano „au avut drept scop să umbrească sau să discrediteze imparţialitatea arbitrilor şi a altor oficiali de meci”.

Într-un meci plin de controverse, Mourinho a fost nemulţumit de faptul că echipa gazdă, Trabzonspor, a primit două penalti-uri – ambele după consultări cu arbitrul asistent video (VAR). De asemenea, el a considerat că echipa sa ar fi trebuit să primească un penalty înainte de golul victoriei marcat de Amrabat.

„The ref was having Turkish tea, nobody abroad wants to watch Turkish league” 😮

Jose Mourinho was NOT happy with refereeing decisions made in Fenerbahce’s win over Trabzonspor 😤pic.twitter.com/3ClRvZJOeL

