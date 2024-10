MotoGP: Jorge Martin, victorios în cursa Sprint contând pentru Marele Premiu al Australiei

Jorge Martin (Pramac) a câștigat de-o manieră categorică cursa Sprint contând pentru Marele Premiu al Australiei la MotoGP. Plecat din pole position, ibericul nu a avut vreo emoție, el conducând cursa de la un capăt la altul.

Martin a avut un avantaj de o secundă și jumătate față de al doilea clasat, Marc Marquez (Gresini).

Locul al treilea i-a revenit lui Enea Bastianini (Ducati).

Italianul Francesco Bagnaia (Ducati), rivalul lui Martin la titlul mondial, a ocupat doar locul 4.

Marele Premiu al Australiei la MotoGP va avea loc duminică. Cursa va putea fi urmărită în direct pe Digisport.

În clasamentul general, Jorge Martin are 404 puncte, iar el este urmat de Francesco Bagnaia (388 de puncte) și Marc Marquez (320).

În afară de Grand Prixul din Australia, până la finalul sezonului 2024 din MotoGP mai sunt de disputat Marile Premii din Thailanda, Malaezia și Valencia.

The #MotoGP accordion effect continues 🪗@88jorgemartin extends by 6 points the gap he had on @PeccoBagnaia 📈#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/dJTmEisTm0

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2024