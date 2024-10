MotoGP: Francesco Bagnaia (Ducati), învingător în Marele Premiu al Thailandei

Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati) a câştigat Marele Premiu al Thailandei la MotoGP, disputat duminică pe circuitul de la Buriram, obţinând cu această ocazie a noua sa victorie de la debutul sezonului la clasa regină a Campionatului Mondial de motociclism viteză, transmite Agerpres.

Bagnaia, plecat din pole position, a fost cronometrat în 43 min 38 sec 108/100 la capătul celor 26 de tururi de circuit, devansându-l cu 02 sec 905/100 pe spaniolul Jorge Martin (Ducati-Pramac) şi cu 03 sec 800/100 pe compatriotul acestuia Pedro Acosta (GasGas-Tech3).

No better time for @PeccoBagnaia to find his wet weather form! #ThaiGP 🇹🇭 | #TheRematch 🏁 pic.twitter.com/pbK1mYNAlM

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2024