Moşteanu: Ilie Bolojan are cred că prima şansă să devină preşedintele pro-european pe care şi-l doreşte România, dacă ar candida / Elena Lasconi, un om altruist, care pune mai presus viitorul României decât candidatura proprie

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a susţinut, marţi, că preşedinta partidului, Elena Lasconi, a arătat că este un „om altruist”, care pune mai presus viitorul României decât candidatura proprie, transmite Agerpres.

„Prin declaraţiile de ieri, Elena Lasconi a arătat că este un om altruist, un om căruia îi pasă de viitorul României, care pune mai presus viitorul României decât candidatura proprie. Asta a arătat Elena ieri şi îi mulţumesc pentru acest lucru. În momentul de faţă, ne uităm la perspective şi ne uităm la cum arată situaţia politică şi domnul Ilie Bolojan are cred că prima şansă să devină preşedintele pro-european pe care şi-l doreşte România, dacă ar candida, dar, în momentul ăsta, candidatura dânsului nu e pe masă. Vorbim nişte situaţii ipotetice, nişte scenarii”, a afirmat Moşteanu, la Parlament.

Potrivit acestuia, Crin Antonescu s-ar putea să aibă o problemă „mare” cu înscrierea în cursa electorală a lui Victor Ponta, a cărui candidatură ar dovedi că „PSD joacă la mai multe capete”.

„Victor Ponta are un discurs aproape de suveranist, are tribuna suveraniştilor la televiziunile lor, vorbeşte pe înţelesul lor, are aceleaşi linii de mesaj ca Georgescu, un pic articulate, un pic diferit, are mult mai multă experienţă decât Georgescu sau decât mulţi politicieni, este destul de abil, (…) însă ar fi absolut un dezastru pentru România să ajungă Victor Ponta preşedinte”, a adăugat Moşteanu, care a calificat drept „o vrăjeală” autosuspendarea acestuia din PSD.

„Crin Antonescu n-are potenţialul necesar de creştere, Nicuşor Dan are un potenţial bun, Elena la fel, însă va fi o luptă complicată în turul doi şi oricare dintre aceştia va trebui să sară de la 20 şi ceva la sută la 50 şi ceva la sută şi, cum arată lucrurile, din nou mă întorc la declaraţia doamnei preşedinte Elena Lasconi, aceasta a arătat un altruism adevărat şi responsabilitate faţă de viitorul României”, a mai spus Ionuţ Moşteanu.

Conform deputatului USR, afirmaţia Elenei Lasconi nu reprezintă „o ofertă”, ci un răspuns la un potenţial scenariu.

El a completat că, în acest moment, USR are toate semnăturile strânse pentru candidatura Elenei Lasconi, o decizie în Congresul partidului şi „merge înainte”. „Dânsa este omul care poate decide altfel, la un moment dat, este singura persoană care poate pune o altă opţiune pe masă, mai avem, din punctul meu de vedere, până pe 4 mai”, a explicat Moşteanu.

În opinia sa, Crin Antonescu „nu este un om care va putea coaliza o mare parte din societate în eventualitatea intrării în turul doi şi va pierde în turul doi pentru că are o istorie absolut dubioasă, o istorie în care n-a avut mari realizări de om politic”.

„Suntem gata să intrăm la guvernare cu un premier credibil, cu o asumare a momentului complicat în care se află ţara din punct de vedere fiscal-bugetar, cu un calendar clar de reforme în coaliţie”, a mai transmis Moşteanu.

Preşedinta USR, Elena Lasconi, întrebată, luni, într-o conferinţă de presă la Târgovişte, dacă ar renunţa la candidatura la alegerile din luna mai în favoarea lui Ilie Bolojan, a răspuns că „totul e negociabil”.

„Totul e negociabil. Eu l-aş susţine pe domnul Bolojan aşa cum l-am susţinut şi ca premier. Consider că ar fi mai bun ca premier. Şi rămâne de văzut. Nu ştiu, eu aş vrea doar să-i transmit domnului Ciolacu, acum poate că nu o să doarmă prea bine noaptea asta, dar îi comunic să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan, pentru că Crin Antonescu o să se tot ducă în jos”, a afirmat Lasconi. Aceasta a precizat că a vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu duminică şi va avea o întâlnire informală cu el joi.