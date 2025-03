Elena Lasconi și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale din 4 mai: „Nu sunt perfectă, dar am curaj să fac dreptate” / „Angajamentul meu este pentru Europa și Parteneriatul Strategic cu SUA”

Președinta USR, Elena Lasconi, și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale din 4 mai.

„Avem nevoie de alegeri sigure, de alegeri corecte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, sutelor de mii de români care și-au dat semnătura ca să candidez. Fiecare vot, fiecare semnătură mă obligă să fac ceea ce este drept în vremurile pe care le trăim”, a declarat Elena Lasconi după depunerea candidaturii.

„Știu și știți și dumneavoastră că nu sunt perfectă, dar am curaj să fac dreptate. În campania de anul trecut am fost candidatul care a dat cele mai multe teste în fața românilor. Pe unele nu le-am trecut așa cum aș fi vrut eu sau așa cum ar fi vrut cei din jurul meu, dar vă asigur că am învățat din greșeli. Eu învăț, fac asta zi de zi”, a mai precizat Elena Lasconi.

Preșședinta USR a declarat că angajamentul ei este „pentru Europa și Parteneriatul Strategic cu SUA” și a susținut că „doar trădătorii de țară sunt pentru dictatura putinistă”.