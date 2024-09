Morteza Mehrzad, al doilea cel mai înalt om din lume şi jucător în echipa iraniană de volei aşezat, nu are pat pe măsura lui la Jocurile Paralimpice

Morteza Mehrzad, al doilea cel mai înalt om din lume şi jucător în echipa iraniană de volei aşezat, nu are un pat adaptat mărimii sale în Satul Paralimpic, transmite News.ro.

Cel mai temut jucător de volei aşezat de pe planetă, poreclit „uriaşul blând”, suferă de acromegalie, o boală rară care provoacă creşterea exagerată a feţei şi a extremităţilor.

Acest lucru s-a întâmplat încă de la deschiderea Jocurilor Paralimpice, deoarece în sat nu a fost prevăzut niciun pat pentru dimensiunea sa foarte specială.

„La Tokyo, în 2020, da, au făcut un pat special, dar din păcate nu şi aici”, a explicat antrenorul echipei naţionale, Hadi Rezaeigarkani, îngrijorat pentru bunăstarea jucătorului său şi explicând că protejatul său stă întins pe podea.

Cu toate acestea, această constrângere nu pare să fi domolit spiritele jucătorului, care este clar obişnuit cu condiţiile dificile. „El nu are un pat special, dar are în minte obiectivul cel mai important. Nu contează pentru el că zace pe jos sau că nu are ce să mănânce. În orice caz, el are spiritul de a deveni campion”, a spus antrenorul pentru Olympics.com.

Surnommé le „gentil géant”, Morteza Mehrzad mesure 2,46 mètres. Il a dû relever d’innombrables défis en raison de sa taille imposante, mais il est désormais prêt à aider son pays à remporter une nouvelle victoire aux Jeux Paralympiques de Paris #AFPVertical pic.twitter.com/EqmPWhbtDp

— Agence France-Presse (@afpfr) August 28, 2024