Momentul în care un elefant sparge geamul unei mașini în căutare de hrană, în Sri Lanka

O familie s-a ales cu o sperietură zdravănă după ce un elefant a spart geamul dubei în care se aflau, în căutare de mâncare, în timpul unei vacanțe în Sri Lanka, scrie BBC.

Înregistrarea video arată cum mamiferul iese dintre copaci în Parcul Național Yala, înainte de a alerga brusc spre furgoneta pe care Kasun Basnayake și familia sa o închiriaseră. Elefantul a spart geamul mașinii cu colții și a început să caute cu trompa mâncare.

Bărbatul din Perth, Australia de Vest, a declarat pentru BBC: „A început să adulmece în jurul picioarelor noastre în căutare de mâncare, iar șoferul ne-a spus să-i dăm orice aveam, așa că i-am dat să mănânce resturile de sandviș ale fiului meu.”

„Mi-a spus să arunc restul pe fereastră, așa că am făcut-o, iar șoferul a reușit apoi să plece în viteză… Probabil că acele sandvișuri și chipsuri ne-au salvat viața.”

Nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului.

SriLanka: Wild elephant encounter in Sri Lanka! 🐘 Watch as this hungry elephant makes a bold move on a vehicle in search of a snack.

📸 @r_evarts

pic.twitter.com/z8jrBBDZHa

— South Asian Journal (@sajournal1) December 12, 2023