Ministrul Sănătății spune că vrea audit independent la Spitalul Pantelimon: ”Am făcut demersuri pentru a contacta Societatea Europeană de ATI şi Societatea Mondială de ATI”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că a făcut demersuri pentru contactarea Societăţii Europene de Anestezie şi Terapie Intensivă şi a Societăţii Mondiale de Anestezie şi Terapie Intensivă pentru realizarea unui audit profesional medical independent al lucrurilor care s-au întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală, unde sunt cercetate decesele unor pacienţi, doi medici fiind arestaţi, transmite News.ro.

Alexandru Rafila a avut, luni, o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu în care au discutat despre situaţia de la Spitalul Sfântul Pantelimon.

”Am venit aici ca să analizăm situaţia creată în urma incidentelor foarte serioase care au avut loc la Spitalul Sfântul Pantelimon. Am discutat despre nevoia atenuării acestor discuţii şi dispute care există în momentul de faţă în spaţiul public în ceea ce priveşte credibilitatea sistemului de sănătate în general, în ceea ce priveşte credibilitatea serviciilor oferite de Spitalul Sfântul Pantelimon. Am decis şi am făcut deja primele demersuri ca să putem să contactăm Societatea Europeană de Anestezie şi Terapie Intensivă, precum şi Societatea Mondială de Anestezie şi Terapie Intensivă, încât să putem realiza un audit profesional medical independent al lucrurilor care s-au întâmplat acolo la Spitalul Pantelimon, iar mesajul pe care dorim să-l transmitem opiniei publice este cel care trebuie să redea încrederea în profesioniştii din sistemul de sănătate şi să terminăm o dată pentru totdeauna cu aceste dispute între diversele specialităţi medicale, între mass media şi unii dintre reprezentanţii corpului medical”, a declarat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că are o responsabilitate în ceea ce priveşte credibilitatea sistemului de sănătate.

”Eu sunt în primul rând medic şi apoi sunt ministrul Sănătăţii. Am o responsabilitate în ceea ce priveşte credibilitatea sistemului de sănătate, iar tot ceea ce facem noi şi am făcut în aceşti doi ani şi jumătate, începând cu investiţiile, continuând cu reforma în domeniul resurselor umane sau a managementului sanitar, toate aceste lucruri au fost făcute pentru a da credibilitatea sistemului de sănătate. Acest lucru este cel care mă preocupă. Eu nu am o problemă, nu este vorba despre demisia mea. Eu când plec de la Ministerul Sănătăţii vreau să las lucrurile în ordine din punct de vedere al tuturor argumentelor necesare pentru că oamenii să aibă încredere în sistemul să de sănătate din România”, a transmis Alexandru Rafila.