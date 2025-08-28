Ministrul Sănătății: Serviciile psihologice pentru pacienţii oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate

Serviciile psihologice pentru pacienţii oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, transmite Agerpres.

„Astăzi, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi a CNAS, Guvernul României a aprobat o măsură esenţială pentru pacienţii oncologici: serviciile psihologice vor fi decontate prin sistemul public de sănătate. Până acum, pacienţii bolnavi de cancer au fost nevoiţi să ducă o dublă luptă – cu boala şi cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaşte oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenţii chirurgicale sau radioterapie, ci şi suport emoţional”, a scris ministrul, pe Facebook.

Noul cadru legislativ stabileşte că, până la 30 iunie 2026, pacienţii oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specializaţi, chiar dacă psihologii nu au formare în psiho-oncologie.

Începând cu 1 iulie 2026, pentru a creşte calitatea serviciilor, acest tip de sprijin va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psiho-oncologie.

„Această etapizare oferă timp pentru dezvoltarea unei reţele de specialişti şi pentru pregătirea resurselor umane”, a explicat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, prin noul act normativ se creează un cadru „clar” şi „stabil” de finanţare, pacienţii oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice, se elimină barierele financiare care au împiedicat până acum accesul la suport emoţional.

„Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienţii care beneficiază de suport emoţional au o mai bună aderenţă la tratament, o rezilienţă crescută şi o calitate a vieţii mai bună. Prin această decizie, Ministerul Sănătăţii transmite un mesaj ferm: pacientul se află în atenţia politicilor publice de sănătate”, a completat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că, în perioada următoare, Ministerul Sănătăţii şi CNAS vor lucra împreună cu organizaţiile profesionale şi cu societăţile medicale pentru implementarea rapidă şi coerentă a noilor măsuri.

„Astăzi, România face un pas decisiv către un sistem sanitar mai uman şi mai echilibrat. Cancerul este o luptă complexă, iar statul român îşi asumă să fie alături de pacienţi – nu doar cu tratamente medicale, ci şi cu sprijinul psihologic atât de necesar”, a mai transmis ministrul.