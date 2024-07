Ministrul minciunii naționale și subiectele de BAC „preparate” la comandă

Totul pentru a-și asigura puterea. A introdus un dublu examen la clasa a VIII-a, prin lege – evaluarea națională și admiterea la liceu – așa cum i-a cerut președintele care a adus-o în funcții; a amânat sine die „pericolul” deranjării profesorilor în an electoral cu noul curriculum promis pentru liceu, a amânat pentru alte guverne toate promisiunile de reorganizare instituțională prevăzută culmea chiar de legea sa, iar acum face totul pentru ca PNL să-i dea un loc eligibil în alegerile parlamentare. Iar „totul” ministrei Deca este fără precedent: insidios, indirect, prin interpuși, le-a cerut profesorilor care concep subiectele de BAC să le facă vara asta mai ușoare, pentru ca 5-ul să poată fi luat de mai mulți, spun sursele Edupedu.ro, alarmate la rândul lor de imixtiunea fără precedent a unui ministru în cutia-neagră a Ministerului Educației care concepe subiectele de examen. O fi reușit presiunea asupra lor? N-o fi reușit?

Aceiași elevi care la simulare în pondere de 40% NU au luat nota 5 la Limba română și în cazul cărora Ministerul Educației a ascuns ratele de „trecere” a întregii simulări, publicând doar procente pe discipline, au reușit la examenul de Bacalaureat de săptămâna trecută un salt istoric: cea mai mare rată de promovare a Bacalaureatului din ultimii 14 ani. Doar 23,6% au luat sub 5.

Sunt cele mai bune rezultate la BAC din ultimii 14 ani, în condițiile în care elevii care dau acest examen au făcut aproape 2 ani școala în online.

Rata de promovare la Bacalaureat, în ultimii 15 ani

Excelent rezultat al școlii românești, dacă n-ar fi o minciună atent ticluită de la Minister, pentru ca poporul să nu vadă din nou realitatea goală. Și să poată merge la vot cu fericirea unor rezultate extraordinare în mandatul ministrului liberal.

Cu atât mai parșivă este cosmetizarea realității prin calibrarea-fake a subiectelor, cu cât ele au fost concepute acum astfel încât să întoarcă mai puține medii de 10. Doar 39 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la Bacalaureatul Ligiei Deca (față de 78 anul trecut și 222 medii de 10 acum doi ani), care aproape că ar putea argumenta că a păstorit un examen greu. Familiile, profesorii pe care partidele îi așteaptă în noiembrie din nou la vot și universitățile au însă o mare fericire anul ăsta: 76,4% dintre absolvenții de liceu au trecut Bacalaureatul. După doi ani de online. În 2011, atunci când am avut primul Bacalaureat cu camere video, doar 44,47% a fost rata de promovare. În 2012 a scăzut chiar la 43,04%. Pentru ca din 2013, odată cu intrarea PSD la guvernare, rezultatele să-și revină miraculos cu un salt la 55,65% înregistrat sub Guvernul Ponta.

Ce nu a luat în calcul ministra Ligia Deca este că nici măcar profesorilor aduși din exterior să vadă dacă elevii din rural ar lua 5-ul la subiectele făcute de Minister nu le-a venit să creadă cât de permeabil este Ministerul atunci când vine vorba despre subiecte: nu doar să le dea acces la informații secretizate, dar să mai fie și plătiți pentru asta a fost o pleașcă precum un revelion al chiulangiilor transformați în elevi silitori! Potrivit surselor Edupedu.ro, presiunea pe profesorii care conduc grupurile de lucru la subiectele de examene a fost fără precedent și la fel de mare a fost plasarea responsabilității exclusiv asupra lor, de către aceeași ministră care la finele săptămânii trecute, atunci când Edupedu.ro a trimis primele întrebări la minister, i-a băgat în ședință ore întregi pe șefii de discipline, întrebând de unde au luat profesorii din rural și ce note au emis, ca și cum n-ar fi fost parte din gașca ce a cerut acest lucru indirect, prin interpuși.

Și cât de mare este paradoxul pe care-l întrupează ministra Deca: aceeași persoană care a reușit în mod excelent să obțină pentru prima dată intrarea României în testarea PIAAC (cunoscută ca testarea „PISA pentru adulți”) și care a adus în România în repetate rânduri expertiza cea mai înaltă în educație a OCDE, nu arată niciun semn de mustrare de conștiință să „prelucreze” itemii de la examenul național, așa cum spun sursele noastre că s-a întâmplat.

Un examen pe a cărui corectitudine celelalte state cu care România are acorduri de recunoaștere se bazează. Examenul de Bacalaureat românesc este un pașaport pentru universitate oriunde în Uniunea Europeană și în lume, deci examenul păstorit de Ligia Deca trebuie să stea pe picior egal cu Bacalaureatul din Franța, cu examenele din Germania și Marea Britanie, de pildă. Oare prin ce transformări or fi trecut elevii români, după pandemie și după un an marcat de grevă, astfel încât să întoarcă la BAC cele mai bune rezultate din ultimii 14 ani?

Orice om politic care „umblă” la Bacalaureat pentru a-și asigura un post călduț în Parlament pentru momentul în care mandatul de ministru se va sfârși, fără să fi avut vreo realizare notabilă în istoria Educației din România, decredibilizează nu doar instituția pe care o conduce, ci decredibilizează România în zona educațională internațională.

Protectorul său – președintele Klaus Iohannis – este la final de mandat, iar publicul vede cum Deca se agață de draperiile puterii ca un magician care nu concepe că ițele puterii ar putea merge în alte mâini. După atâtea investiții! Maestră în ceremonii care au loc după perdea, și-a menținut o legătură puternică și neașteptată cu fostul ministru Sorin Cîmpeanu, a cărui echipă este în continuare intactă la butoanele Ministerului Educației, încercând să dea aparența de legalitate tuturor deciziilor găștilor care conduc.

Iar cadourile pe care Deca le face PNL-ului nu se opresc la subiectele unui examen trecător. Pe 31 august 2024, pixul ministrului va numi toți inspectorii școlari județeni generali și adjuncți din România; acești inspectori școlari vor face, la rândul lor, numiri pentru peste 1.700 de directori de școli care nu au postul obținut în urma concursului național.

Numirile acestea de directori și inspectori se numesc „detașări în interesul învățământului” și reprezintă arma politică a miniștrilor pentru a controla politic școala românească. Ce ghinion pe școala românească, în era condusă de președintele Iohannis și de fosta sa consilieră, ca la final de mandat prezidențial promisiunea că inspectoratele vor dispărea să se transforme, magic, într-o nouă numire pentru aceleași inspectorate care să servească aceleași partide. Să vă servim un inspector bun, de-al nostru? Sau câteva subiecte blânduțe? De ce-ați avea nevoie, să intru și eu în Parlament?

