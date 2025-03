Ministrul Mediului: Orice urs care intră în localitate şi pune în pericol viaţa omului trebuie împuşcat. Atunci când vorbim despre oameni a căror viaţă este în pericol nu mai vorbim despre cote de recoltare

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, consideră că alungarea şi relocarea urşilor sunt „instrumente” care nu par să dea rezultate pentru ca aceste animale sălbatice să fie ţinute departe de zonele populate şi să nu atace oameni. Oficialul consideră că orice urs care intră în localitate şi pune în pericol viaţa omului trebuie împuşcat, indiferent de cota de recoltare, cotă care „poate fi revizuită”. Ministrul mai spune că, în opinia sa, imediat ce autorităţile constată că un urs intră în localitate, trebuie să se mobilizeze şi să-l împuşte. El a argumentat cu cifre, spunând că, deşi de anul trecut au fost 464 de sesizări la 112 privind prezenţa urşilor în localităţi, doar în 27 de cazuri s-a dispus măsura împuşcării acelor urşi. Fechet a adăugat că următorul pas este scoaterea ursului de pe lista speciilor strict protejate, aşa cum s-a întâmplat cu lupul, transmite News.ro.

Întrebat despre cazul de la Predeal, de duminică seară, când un salvamontist a fost atacat de un urs în oraş, fiind în stare gravă la spital, ministrul Mircea Fechet a spus că a fost informat că la începutul acestei luni o ursoaică cu pui a mai fost alungată din judeţul Braşov.

„Am căutat să văd şi eu ce s-a mai întâmplat în cursul anului acesta, cel puţin în Braşov, şi am constatat că pe 4 martie, deci tot luna aceasta, a mai fost alungată o ursoaică cu pui. Ori toate aceste instrumente pe care le aplicăm uneori, alungare sau relocare, pare că nu dau suficiente rezultate”, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, la Digi 24.

Oficialul a spus că anul trecut au fost împuşcaţi 381 de urşi, dintr-o cotă de recoltare de 426 şi că, în opinia sa, această cotă poate fi revizuită, dar că cel mai important este ca mai întâi să fie împuşcaţi urşii-problemă – agreşivi, gunoieri, cerşetori – şi abia la sfârşit, dacă mai rămân exemplare suficiente, să fie împuşcaţi şi „acei urşi din creierii munţilor”, care nu s-au întâlnit niciodată cu omul.

„Eu cred că cifra poate fi revizuită, nu ne opunem a priori unui astfel de demers, însă este foarte important care sunt urşii ce vor fi împuşcaţi. Pentru că am spus încă din prima zi de aplicare a acestei legi, pe care am şi votat-o în calitate de deputat, că trebuie să începem cu urşii-problemă, cu urşii agresivi, cu urşii gunoieri, cu urşii cerşetori şi abia la sfârşit, dacă mai rămân exemplare suficiente, să împuşcăm şi acei urşi în creierii munţilor, acei urşi care poate nu s-au întâlnit cu omul niciodată în viaţa lor şi nu aveau când să se mai întâlnească”, a explicat ministrul.

Mircea Fechet a spus că, după părerea sa, orice urs care intră în localitate şi pune în pericol viaţa omului trebuie împuşcat. Ministrul crede că atunci când este vorba despre oameni a căror viaţă este în pericol nu mai trebuie să se vorbească despre cote.

„Opinia mea este aceea că orice urs care pune în pericol viaţa omului, orice urs care intră în localitate, indiferent dacă e femelă sau mascul, dacă e pui sau dacă e adult, dacă e mai mare sau mai mic sau indiferent de câte puncte CIC are, pentru că şi aceasta este o metodă de a-i evalua, opinia mea este că toţi aceşti urşi trebuie împuşcaţi. Metoda relocării nu dă rezultate, metoda alungării nu dă rezultate”, a spus Fechet.

Întrebat dacă crede că ar trebui crescută cota de vânătoare, Fechet a spus că el consideră că atunci când este vorba despre oameni a căror viaţă este în pericol nu trebuie să vorbim despre cote.

„Nu putem fi în situaţia în care să nu îndepărtăm un pericol doar pentru că s-a epuizat o anumită cotă”, a punctat ministrul.

El a spus că, în opinia sa, ori de câte ori viaţa omului este pusă în pericol pentru că un urs ajunge în intravilanul localităţii sau la o distanţă suficient de mică de intravilan cât să pericliteze viaţa oamenilor acela este momentul în care trebuie intervenit de urgenţă şi acel urs sau acei urşi trebuie împuşcaţi.

„Nu există altă soluţie”, a spus categoric ministrul Mediului.

Întrebat dacă se ştie cîţi urşi sunt în total în românia la acest moment şi dacă situaţia este scăpată de sub control, ministrul a răspuns: „Nu putem spune că este scăpată de sub control, pentru că dacă ne uităm la numărul de atacuri, dacă cuantificăm toate aceste situaţii, nu putem spune că situaţia este mult diferită faţă de cea din anii trecuţi. Însă, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în trecut, acum avem o lege, Legea 242 din 2024, care e un pas înainte, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în alţi ani. Am reuşit să scoatem lupul, deocamdată, de pe lista speciilor strict protejate şi următorul pas este acela de a scoate şi ursul pentru că ceea ce trăim noi în România trebuie să conducă şi la un astfel de demers. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că ori de ori există un risc printr-un sat de munte sau într-o staţiune cum e Predealul, atunci când ursul se apropie de UAT, când intră în intravilan nu mai spun, nu există altă cale decât aceea de a-l împuşca”.

Ministrul Mediului a spus tranşant că imediat ce autorităţile constată că un urs intră în localitate, trebuie să se mobilizeze şi să-l împuşte. El a argumentat cu cifre, spunând că, deşi de anul trecut au fost 464 de sesizări la 112 privind prezenţa urşilor în localităţi, doar în 27 de cazuri s-a dispus măsura împuşcării acelor urşi. Fechet a adăugat că următorul pas este scoaterea ursului de pe lista speciilor strict protejate, aşa cum s-a întâmplat cu lupul.

„Stau şi mă întreb dacă de 430 de ori autoritatea a decis alungarea sau relocarea exemplarului respectiv ce garanţii avem că respectivul urs, chiar şi mutat de cealaltă parte a muntelui sau dus într-un alt fond cinegetic ori într-un alt judeţ, nu va crea noi probleme, că nu va intra din nou în gospodăria oamenilor, că nu va ataca oamenii pe stradă? Nu facem altceva decât să mutăm problema dintr-o parte într-alta, ori eu cred că a trecut vremea acestor soluţii”, a mai declarat Fechet.

Referitor la problema gestionării deficitare a cunoiului în unele localităţi, lucru care atrage urşii, ministrul Fechet a spus că în ziua de azi „există pubele adaptate pentru localităţile cu astfel de situaţii”.

„Sunt practic nişte pubele protejate în care ursul nu poate intra, nu are acces la gunoaiele respective şi dacă ursul vine o dată, de două, de trei ori şi constată că nu găseşte mâncare acolo, probabil va abandona. Aceste pubele ar trebui să existe peste tot”, a conchis ministrul Mediului.

Prefectul judeţului Prahova, Emil Drăgănescu, a tras un semnal de alarmă în privinţa urşilor care coboară tot mai des în oraşe şi a afirmat, în contextul atacului asupra salvamontistului din Predeal, că autorităţile ştiau de mai mult timp că se va ajunge aici întrucât cota de recoltare a urşilor repartizată fiecărui judeţ este insuficientă raportat la numărul mult prea mare al acestor animale sălbatice. În opinia prefectului, această cotă ar trebui crescută.

„Aceste cazuri vor fi din ce în ce mai frecvente, odată cu încheierea sezonului rece”, a avertizat demnitarul.

Duminică seară, un salvamontist a fost atacat de un urs pe o stradă din Predeal, fiind rănit grav. În prezent, acesta se zbate între viaţă şi moarte la spital.

Şi în staţiunea prahoveană Buşteni localnicii şi turiştii sunt terorizaţi, seară de seară, de urşii care ies din pădure în căutare de hrană, la tomberoanele din mai multe cartiere ale oraşului.

Deşi situaţia durează de ani de zile, până acum autorităţile nu au luat măsuri concrete pentru stoparea sau reducerea acestui fenomen nici măcar după tragedia petrecută în Bucegi vara trecută, când o fată de 19 ani a fost atacată şi sfâşiată de un urs pe un traseu turistic foarte frecventat de turişti.