Ministrul Justiţiei, despre protestele magistraţilor: Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi pensiile de serviciu

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, despre protestele magistraţilor, că urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei şi probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi pensiile de serviciu, el arătând că trebuie să existe atenţie şi preocupare pentru o lege care să fie echitabilă, să realizeze principiile de justiţie socială şi să fie constituţională, transmite News.ro.

„Mesajul Ministerului Justiţiei a fost întotdeauna unul de dialog, de cooperare instituţională, de seriozitate maximă în abordarea chestiunilor care privesc un serviciu public de interes major pentru societate. Mesajul meu este că orice categorie profesională poate exprima nemulţumiri faţă de anumite politici sau anumite proiecte care vizează statutul acesteia, dar acest lucru trebuie făcut cu respectarea strictă a legii, iar în materia justiţiei, cu asigurarea funcţionalităţii serviciului public, pentru că prioritar este cetăţeanul şi drepturile şi libertăţile acestuia”, a spus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, într-o intervenţie la Digi24.



Ministrul a precizat, referitor la negocierile din coaliţie pe proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, că prin programul de guvernare actuala coaliţie a stabilit un obiectiv care ţine de justiţia socială şi, în egală măsură, de îndeplinirea unor condiţionalităţi pentru atragerea fondurilor europene, pe un anumit jalon din PNRR, obiectivul fiind acela al uniformizării vârstei de pensionare în sistemul public.

„În realizarea acestui obiectiv a fost conturat un proiect de lege, au existat dialoguri cu magistraţii. Reamintesc că şi preşedintele României a fost moderator, să zic aşa, în virtutea rolului său constituţional, pentru un astfel de demers. Domnul premier a avut întâlniri cu reprezentanţii magistraţilor, deci a existat dialog. Nu vă pot confirma sau infirma cifrele, pot doar să precizez că ieri a avut loc o întâlnire a liderilor coaliţiei, la care eu nu am participat. A participat şi domnul preşedinte al României. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi, respectiv, la pensiile de serviciu ale magistraţilor”, a subliniat Marinescu.



Ministrul Justiţiei a menţionat că „trebuie să existe atenţie şi preocupare pentru o lege care să fie echitabilă, să realizeze principiile de justiţie socială, să fie constituţională”, adăugând că reperele fundamentale sunt acelea ale proporţionalităţii dintre pensie şi indemnizaţie, o atingere a vârstei de pensionare etapizată şi norme tranzitorii care să asigure că, celor care au deja îndeplinite condiţiile de pensionare, li se aplică, aşa cum prevede principiul fundamental de drept, legea în vigoare”.



„Coaliţia are obiectivul de a-şi finaliza măsurile stabilite prin programul de guvernare. Intenţia noastră este să o facem în mod civilizat, prin dialog, iar în măsura în care există proteste, ele trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului”, a subliniat ministrul Justiţiei.