Ministrul german de externe: Incursiunile ruseşti i-au unit pe germani în a riposta / Ne-a adus împreună, ne-a adus în sprijinul aliaților noștri din Estonia, Polonia și România

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că recentele incursiuni ruseşti în spațiul aerian al NATO au galvanizat sprijinul în Germania pentru contramăsuri menite să țină sub control agresiunile rusești.

„Acum toată lumea a recunoscut în Germania, inclusiv partidul de extrema dreaptă AfD, că s-a întâmplat ceva și că suveranitatea a fost afectată, iar acest lucru a avut efectul absolut opus celui pe care Moscova îl intenționa Moscova. Ne-a adus împreună, ne-a adus în sprijinul aliaților noștri din Estonia, Polonia și România”, a declarat dl Wadephul la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Partidul AfD, cel mai mare partid de opoziție din camera inferioară a parlamentului german, s-a opus acordării unui sprijin militar sporit Ucrainei pentru a o ajuta să respingă atacurile rusești.

